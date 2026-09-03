Dopo il furto alla sagra, Berlingo risponde a suon di feste

Berlingo riparte di slancio e si prepara a un mese particolarmente frizzante, tra la storica festa patronale e l’anticipo – a inizio ottobre – del Pestom Festival. Obiettivo numero uno: cancellare l’amarezza per il furto, avvenuto nei dintorni di Ferragosto, che ha colpito la sagra di San Rocco di Berlinghetto. In quell’occasione i ladri se n’erano andati con 37mila euro, l’incasso delle prime tre serate della festa, destinata al progetto di restauro del campanile della frazione.
Rinascita
Per lasciarsi definitivamente alle spalle la brutta esperienza in queste ore c’è particolare fermento a Berlingo, dove sono iniziate le celebrazioni religiose per la Festa di Santa Maria Nascente. La chiesa e l’attiguo oratorio, assieme a tutta la comunità, intendono salutare in quest’occasione anche don Gianluca Guana, che dopo 25 anni di sacerdozio – di cui gli ultimi 7 trascorsi proprio nella parrocchia berlinghese di Santa Maria Nascente – è in procinto di lasciare la Bassa per andare a Botticino.
A Berlingo don Guana ha lasciato un segno profondo dentro la comunità. Arrivato nel 2019, è stato lui ad accompagnare fedeli e residenti dentro la buriana della pandemia da Covid19, nella successiva ripartenza e poi nell’attività quotidiana, all’interno di una realtà – quello berlinghese – piccola ma ancora molto coesa, come dimostra la raccolta fondi estiva nata in oratorio, per donare al 50enne sacerdote…il servizio di trasloco da Berlingo all’hinterland orientale, da parte di una ditta specializzata. Il tutto culminerà, domenica prossima, con una messa ad hoc, seguita da un pranzo comunitario a base di spiedo per salutare il «don» e, in serata, un djset affidato a Luca Pedretti.
La festa
La festa, in realtà, inizierà già domani tra cucina tipica, musica e animazione, a partire dall’originale «Quizzone» per tutta la famiglia e la musica di dj Stelvio. Sabato, invece, si balla con la Francis Band, mentre lunedì serata conviviale tra pane e salamina, patatine e la tombola. Chiusura martedì 8 settembre, con la messa alle 20 e, a seguire, la processione per le vie del centro storico.
A quel punto la festa patronale cederà il testimone all’appuntamento – laico – del Festival Pestom, che dal 1 al 4 ottobre animerà tutto il borgo per «mettere in dialogo – spiega il sindaco, Fausto Conforti – l’enogastronomia e la tradizione locale con arte, cultura, poesia, letteratura, mestieri, memoria popolare e ricerca storica». Programma e informazioni si trovano sul nuovo sito pestomberlingo.it.