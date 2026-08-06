Berlingo, il grazie dei fedeli a don Gianluca entra negli scatoloni

Venticinque anni di sacerdozio e 7 anni al servizio di un’intera comunità, quella di Berlingo e Berlinghetto, sono semi di speranza pronti a germogliare nel prossimo futuro. Così il borgo della Bassa Occidentale ha accolto l’annuncio del trasferimento, da settembre, di don Gianluca Guana – dal 2016 parroco di Berlingo e Berlinghetto – alle porte orientali di Brescia capoluogo. La Diocesi ha scelto infatti il 50enne sacerdote come nuovo parroco di Botticino Mattina, Botticino Sera e San Gallo, oltre che come coordinatore dell’Unità Pastorale Sant’Arcangelo Tadini che comprende le medesime parrocchie.
Segno profondo
A Berlingo don Guana ha lasciato un segno profondo dentro la comunità. Arrivato nel 2019, è stato lui ad accompagnare fedeli e residenti dentro la buriana della pandemia da Covid19, nella successiva ripartenza e poi nell’attività quotidiana, all’interno di una realtà – quello berlinghese – piccola ma ancora fortemente attaccata alla propria identità e ai propri simboli, dagli oratori alla Parrocchia di Santa Maria Nascente. Proprio qui, a inizio estate, don Guana aveva celebrato con una messa e un rinfresco – entrambi molto partecipati – il primo quarto di secolo dall’ordinazione, avvenuta nel giugno 2001.
Ora, invece, si avvicina il saluto con il viaggio verso Botticino, accompagnato però da un pensiero concreto d’affetto da parte dei parrocchiani. Negli oratori e sulle relative pagine social è comparso un breve testo, intitolato «Grazie, don Gianluca». Le poche righe proseguono ricordando come «nel mese di settembre don Gianluca lascerà le nostre parrocchie per un nuovo servizio a cui il vescovo lo ha chiamato. Come regalo, gli doniamo il servizio di trasloco da parte di una ditta specializzata. Chi desidera contribuire può lasciare prima e dopo le messe nelle rispettive chiese una busta chiusa con la dicitura "Regalo per don Gianluca". Chi vuole può accompagnarle da un pensiero scritto», per accompagnare così chi ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità.
Il saluto
Domenica 6 settembre già fissata poi la messa di saluto. Appuntamento alle 9.45 in largo Derada, davanti alla chiesa di Santa Maria Nascente. Alle 10 si terrà la celebrazione, seguita da un aperitivo e da un pranzo conclusivo, quest’ultimo solo su prenotazione (prenotazioni in parrocchia).