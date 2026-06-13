Berlingo, il senso di comunità dietro il corso di italiano per straniere

Il sindaco ha celebrato questo percorso, che era stato pensato proprio per le donne di diversi Paese che lavorano e vivono nel comune della Bassa

Daniele Piacentini 13 giugno 2026 2 ' di lettura

Il sindaco di Berlingo al termine del corso, con le protagoniste di questo percorso Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti integrazionecorso di italianodonne straniereComuneBerlingo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...