Un distacco della corrente elettrica che avrebbe potuto provocare anche un’emergenza ambientale. È quanto si è rischiato ieri mattina, lunedì, alla Baratti Eredi Inselvini di Brescia, azienda di Via Padova specializzata in trattamenti galvanici, dove i tecnici di Unareti si sono presentati per interrompere la fornitura di energia elettrica erogata da Betel spa. Il distacco non è stato eseguito dopo che Alberto Inselvini, titolare dell’azienda, ha segnalato il contenzioso in corso con il fornitore e i possibili rischi ambientali legati all’interruzione dell’attività.
All’origine della controversia c’è il mancato pagamento dell’ultima bolletta, contestata dopo una verifica commissionata a Slyen, società di consulenza con sede legale a Vestone e operativa a Salò. L’analisi delle fatture relative al periodo 2024-2026 avrebbe evidenziato differenze di fatturazione per circa 38.500 euro, su una spesa complessiva di circa 280mila euro, riconducibili principalmente agli oneri di dispacciamento. Da qui la decisione di Inselvini di non pagare l’ultima bolletta, emessa peraltro con un sistema di acconti anticipati sui consumi, e di avviare una contestazione nei confronti del fornitore.
Caso non isolato?
Slyen, dopo aver individuato una dozzina di aziende che presenterebbero analoghe anomalie negli addebiti energetici, sta seguendo altre cinque imprese che contestano oneri ritenuti eccessivi. Una situazione che potrebbe quindi avere dimensioni ben più ampie rispetto alla singola controversia.
La vicenda si intreccia con un provvedimento di Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, che il 27 ottobre scorso ha intimato a Betel di rispettare gli obblighi di partecipazione alle procedure di conciliazione, dopo aver rilevato irregolarità nella rappresentanza della società. Il provvedimento riguarda anche altri operatori e non entra nel merito delle somme contestate da Inselvini.
Cromo in agguato
A rendere particolarmente delicato il tentativo di distacco è la natura dell’attività produttiva. Le vasche galvaniche contengono soluzioni di cromo esavalente e acido solforico e necessitano di impianti di aspirazione e trattamento costantemente alimentati. Secondo una relazione tecnica asseverata, l’interruzione della corrente potrebbe provocare l’arresto di questi sistemi, con possibili emissioni pericolose nell’ambiente.
È anche per questo che l’azienda, attraverso il proprio legale, aveva chiesto preventivamente a Betel e Unareti di sospendere ogni procedura di disalimentazione. Per ora la corrente resta allacciata, ma la controversia economica è tutt’altro che risolta. E il caso potrebbe aprire interrogativi più generali sulla trasparenza degli addebiti nelle forniture energetiche alle imprese.