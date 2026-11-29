È nato il Tg Nuvolento, dove a realizzarlo sono 15 ragazzi e ragazze delle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado «S. Quasimodo». Qui, l’informazione ha un volto nuovo, anzi, tanti volti giovani, curiosi e pieni di buona volontà.
Il progetto
L’idea è nata grazie al professore di lettere Guglielmo Mosca e subito è stata approvata con entusiasmo dal preside Giuseppe Albanese e dal prof. Danilo Liccioli. Non è un gioco ma un vero «laboratorio di giornalismo» inserito nel progetto Fondi strutturali europei - Programma nazionale 2 - Agenda Nord.
A coordinare il gruppo il professore Mosca, che con passione e pazienza segue i ragazzi in ogni fase del lavoro: dalla scelta delle notizie alla realizzazione dei servizi.
Come si fa
Ogni giovedì pomeriggio, per tre ore, gli alunni si incontrano per assemblare notizia, immagini e servizi, e proporre così un Tg che viene trasmesso su YouTube.
«Ci sono gli inviati che vanno sul posto a raccontare quello che succede – ha spiegato il Mosca –. Poi i cronisti, che scrivono e leggono le notizie, e infine coloro che si occupano delle immagini, del montaggio e della scelta degli argomenti. È un lavoro di squadra, dove ognuno ha un ruolo; qui si impara a collaborare, ascoltare, scrivere, fare domande e a rispettare i tempi: proprio come una vera redazione giornalistica».
Il Tg Nuvolento non è solo un’attività scolastica, ma un modo per i ragazzi di guardare il loro paese con occhi diversi, scoprire cosa vi succede e dare voce alle iniziative, alle associazioni e alle persone che rendono vivo il territorio. Sono già stati effettuati servizi esterni, con tanto di inviato, interviste al sindaco di Nuvolento Pietro Pagliardi e al prof. Danilo Liccioli.
Gli obiettivi
Un progetto che fa bene a tutta la comunità, perché avvicina la scuola al paese e il paese alla scuola, facendo vedere che i giovani studenti della scuola di Nuvolento hanno voglia di fare, impegnarsi e raccontare.