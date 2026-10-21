Banca occulta di ‘Ndrangheta e Camorra: due bresciani arrestati

Un 51enne di Orzinuovi e un 40enne di Castelcovati raggiunti dall’ordinanza di custodia cautelare. Avrebbero lavorato per far incontrare imprenditori che avevano bisogno di contanti e la struttura gestita della criminalità organizzata

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 21 ottobre 2026 4 ' di lettura

Loading video... L'operazione della Guardia di Finanza Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti criminalità organizzataCamorraNdranghetabanca occultaarrestatiMilano Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...