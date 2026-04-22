Bambina azzannata da un cane a Mompiano: animale segnalato all’Ats
Sono stati attimi di autentico terrore quelli vissuti domenica pomeriggio da una famiglia in un parco pubblico di via Montini a Mompiano. La bambina, che ha sette anni, è stata puntata e azzannata da un cane sfuggito al padrone. Un’aggressione che sarebbe proseguita anche quando la piccola era in braccio alla madre e che solo con fatica il proprietario è riuscito a interrompere, rimanendo a sua volta contuso.
Indagini
Sull’accaduto indaga l'Ats con il proprio dipartimento veterinario. Si cerca di capire se il proprietario abbia adottato tutte le norme necessarie per portare l’animale in un parco pubblico e se ci siano già stati in passato episodi analoghi.
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