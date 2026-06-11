Bagnolo Mella, fermati con cosmetici e alimentari per 2mila euro in auto

Cinque borse piene di alimentari, cosmetici e prodotti per l'igiene, per un valore di circa 2mila euro, sono state trovate nel bagagliaio di un'auto dai carabinieri della stazione di Bagnolo Mella durante un controllo effettuato nel parcheggio di un supermercato del centro del paese. Due cittadini romeni di 39 e 32 anni sono stati denunciati con l'accusa di ricettazione in concorso.
Il controllo
Il controllo è scattato nel pomeriggio del 6 maggio. I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento nel centro abitato, hanno notato i due uomini mentre parcheggiavano una Volkswagen Passat con targa romena per entrare nel punto vendita. Alcuni elementi hanno insospettito i carabinieri, che hanno deciso di procedere con gli accertamenti.
Durante la perquisizione del veicolo sono state rinvenute cinque borse in plastica nera contenenti numerosi prodotti alimentari, articoli per la cura della persona e per l'igiene domestica, tra cui creme, detergenti e deodoranti. Il valore complessivo della merce è stato stimato in circa 2mila euro.
Indagini in corso
Secondo quanto riferito dall'Arma, i due uomini non sarebbero stati in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza dei prodotti né di esibire scontrini o altra documentazione che ne attestasse l'acquisto. La merce è stata quindi sequestrata per consentire ulteriori verifiche.
Le indagini sono tuttora in corso. I carabinieri stanno analizzando anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area per raccogliere ulteriori elementi utili a ricostruire l'origine dei prodotti.
Al termine delle procedure, i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione in concorso. Per entrambi è stata inoltre avanzata la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Bagnolo Mella.