Bagnolo Mella, fermati con cosmetici e alimentari per 2mila euro in auto

Due uomini sono stati denunciati con l’accusa di ricettazione in concorso dopo che sulla Passat su cui stavano per salire sono state rinvenute cinque buste di plastica contenenti merce di provenienza sospetta

11 giugno 2026 1 ' di lettura

I prodotti sequestrati Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti furtocosmeticiBagnolo Mella Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...