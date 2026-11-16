Avvistato un orso nella Bergamasca sulla strada per Borno

Un orso a pochi passi dalla Valcamonica, lungo la strada che dalla Valdiscalve conduce a Borno. L'avvistamento risale a sabato sera: un gruppo di amici, diretto a cena proprio nel comune camuno, ha incontrato il plantigrado nella frazione Dosso di Azzone, comune bergamasco confinante con Borno e Angolo Terme.
L’avvistamento
L'animale, immortalato in un video diventato virale sui social, è stato illuminato dai fari dell'auto mentre attraversava la carreggiata, prima di scavalcare il guardrail e scomparire nel bosco. È stata allertata così la polizia provinciale di Bergamo, invitando i residenti alla prudenza – senza allarmismi – e a mettere al riparo gli animali da allevamento.
Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di un orso subadulto, un giovane esemplare autonomo dalla madre e ancora in fase di spostamento, probabilmente alla ricerca di un luogo dove trascorrere il letargo (in passato, sia in primavera sia in autunno, si è più volte registrato il passaggio di un orso diretto o proveniente dal Trentino, prima o dopo il letargo).