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Avvistato un orso nella Bergamasca sulla strada per Borno

Sabato sera un gruppo di amici, diretto a cena nel comune camuno, ha incontrato il plantigrado nella frazione di Dosso di Azzone, al confine con la Valcamonica

Giuliana Mossoni

L'orso avvistato in Valdiscalve
L'orso avvistato in Valdiscalve

Un orso a pochi passi dalla Valcamonica, lungo la strada che dalla Valdiscalve conduce a Borno. L'avvistamento risale a sabato sera: un gruppo di amici, diretto a cena proprio nel comune camuno, ha incontrato il plantigrado nella frazione Dosso di Azzone, comune bergamasco confinante con Borno e Angolo Terme.

L’avvistamento

L'animale, immortalato in un video diventato virale sui social, è stato illuminato dai fari dell'auto mentre attraversava la carreggiata, prima di scavalcare il guardrail e scomparire nel bosco. È stata allertata così la polizia provinciale di Bergamo, invitando i residenti alla prudenza – senza allarmismi – e a mettere al riparo gli animali da allevamento.

Secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di un orso subadulto, un giovane esemplare autonomo dalla madre e ancora in fase di spostamento, probabilmente alla ricerca di un luogo dove trascorrere il letargo (in passato, sia in primavera sia in autunno, si è più volte registrato il passaggio di un orso diretto o proveniente dal Trentino, prima o dopo il letargo).

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