«L’avventura la crea la fantasia»: Barmasse incanta M come Montagna

Se la misura dell’interesse dei bresciani per gli sport e per le terre alpine fosse definita dal numero di presenze raccolte dalla fiera «M come Montagna» si direbbe che il valore è molto alto. L’attenzione verso queste tematiche non è una novità, tuttavia i riscontri ottenuti sono stati numericamente e qualitativamente importanti per la prima edizione di un evento che ha scelto di offrire in modo gratuito contenuti ambientali e naturalistici proposti da comunità montane e aree naturali protette, conoscenza di prodotti, iniziative turistiche di settore, vendita di attrezzature da parte di negozi e aziende specializzate e, non ultime, significative presenze da parte dell’associazionismo.
L’incontro
Nel pomeriggio di ieri l’attenzione dei numerosi presenti è stata catalizzata dall’incontro con Hervé Barmasse, al quale ha partecipato in un teatro Dis_Play stracolmo un pubblico eterogeneo, attento e competente. La notorietà di questo alpinista è uscita dalla cerchia dei praticanti della montagna e ha raggiunto il grande pubblico attraverso la sua partecipazione a trasmissioni televisive, scrittura di libri e regia di film di montagna. «Oltre l’orizzonte» è il titolo della presentazione articolata in video e immagini commentate dal protagonista.
«Sono un alpinista di mestiere e mi piace raccontare di quello che faccio perché lo ritengo un privilegio» ha esordito, aggiungendo «che è importante mettere in ogni cosa passione e anche una giusta dose di ambizione».
Da giovane promessa internazionale dello sci alpino, nel periodo in cui mietevano successi Debora Compagnoni e Alberto Tomba, Barmasse si è trovato a reimpostare il suo futuro a causa di un grave infortunio occorsogli in pista: «Le esperienze non devono essere catalogate esclusivamente come positive o negative, ma rappresentano sempre un’occasione di crescita» ha raccontato. La svolta di vita necessaria ha trovato il suo perno ancora attorno alla montagna, data la residenza in Valtournenche ai piedi del Cervino, e l’appartenenza a una famiglia di guide alpine che tramanda il mestiere da diverse generazioni. L’incontro ha proposto un viaggio attraverso numerose montagne frequentate da Hervé in tutto il mondo.
Il racconto si è mosso tra esiti di spedizioni di successo e di rinuncia, il bilanciamento necessario tra il rispetto del limite personale, i pericoli, l’ambizione, la scelta di costruire esperienze di alpinismo solitario e la consapevolezza che «è la fortuna spesso a fare la differenza». «L’avventura non la creano i luoghi, ma la fantasia e la creatività» ha rilanciato in chiusura. E talvolta questa dimensione da scoprire è vicina a casa. A ciascuno la sua montagna, oltre l’orizzonte.