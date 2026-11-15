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«M come Montagna»: i carabinieri tra realtà virtuale e sicurezza in quota

Diverse le attività svolte all’interno del gazebo allestito al Brixia Forum, tra queste anche le prove del cane «Senna», che ha cercato e trovato esche e bocconi avvelenati
L'esposizione dei carabinieri alla fiera
L'esposizione dei carabinieri alla fiera

Uno spazio interattivo per avvicinare il pubblico alla sicurezza in montagna, alla tutela dell’ambiente e alla conservazione della biodiversità. L'Arma dei Carabinieri presente a «M come Montagna» – la fiera che racconta la valli in scena fino a stasera al Brixia Forum di via Caprera –  con un’area dedicata, realizzata con il contributo del Comando per la Tutela Forestale e dei Parchi e del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità.

All'interno di un gazebo in legno, i visitatori hanno conosciuto da vicino le attività svolte dai militari e partecipato a diverse esperienze dimostrative. Una parte dello spazio è dedicata alla prevenzione del rischio valanghe e al servizio Meteomont.

Non manca la realtà virtuale
Non manca la realtà virtuale

Grazie a visori per la realtà virtuale, è stato immergersi in uno scenario operativo in ambiente montano, simulando un'esperienza sugli sci.

Le tecniche

Gli esperti e gli osservatori del Centro Settore Meteomont del Reparto Carabinieri «Parco Nazionale dello Stelvio» di Bormio hanno illustrato inoltre le tecniche di rilevamento della neve, lo studio della stratigrafia del manto nevoso e la lettura dei bollettini di pericolo valanghe, strumenti fondamentali per affrontare in sicurezza la montagna durante la stagione invernale.

La biodiversità

Spazio anche alla biodiversità e all'educazione ambientale, con un percorso didattico curato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona. Il pubblico ha scoperto le principali specie di flora e fauna alpine protette e conosciuto le Riserve naturali statali.

Tra le attrezzature esposte le biciclette elettriche a pedalata assistita utilizzate dai Carabinieri Forestali per pattugliare i sentieri con mezzi a basso impatto ambientale e la motoslitta impiegata dai Carabinieri Sciatori nelle attività di vigilanza e soccorso all'interno dei comprensori sciistici.

Unità cinofila

Nel programma anche una dimostrazione operativa dell'unità cinofila antiveleno. Protagonista «Senna», pastore tedesco di sette anni, condotto dal vice brigadiere Calogero Lentini.

L'esercitazione dell'Unità cinofila con il cane Senna
L'esercitazione dell'Unità cinofila con il cane Senna

Il cane, addestrato al Centro Carabinieri Cinofili di Firenze, è impegnato in una simulazione di bonifica ambientale e nella ricerca di esche e bocconi avvelenati sul terreno, un'attività importante per individuare e contrastare i pericoli per la fauna selvatica.

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