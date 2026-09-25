L’aviatore torna a volare: restauro e luci per il monumento di Quinzano

Torna a risplendere il monumento all’aviatore a Quinzano d’Oglio: il velivolo militare di via Luigi Ciocca sarà restituito alla comunità in occasione dei festeggiamenti del trentesimo anniversario della sezione dell’Aeronautica. «Un pezzo di storia quinzanese che torna a nuova vita», queste le parole d’orgoglio dell’amministrazione comunale, fra gli attori principali del restyling.
Al centro dei lavori di restauro c’è uno storico North American T-6G, matricola militare MM 54105, velivolo annoverato tra gli esemplari sopravvissuti censiti in Lombardia.
Sulla livrea compare la sigla civile 303-31, riferita al 303° Gruppo Volo Autonomo, reparto dell’Aeronautica Militare Italiana attivo a Guidonia dal 1975 al 2000.
«Il velivolo, precedentemente di proprietà della sezione Avieri di Quinzano d’Oglio – spiega il sindaco Lorenzo Olivari – è stato ceduto al Comune alla fine del 2025. Contestualmente, la madrina Marisa Losio, figlia del compianto fondatore della locale sezione, Domenico Losio, ha donato 5.000 euro destinati all’avvio delle opere di recupero».
L’inizio dei lavori
I primi lavori sono stati realizzati già in primavera, con interventi di pulizia, tinteggiatura e rifacimento delle serigrafie, utilizzando i fondi privati messi a disposizione per il progetto. Successivamente, grazie alla convenzione con i residenti del condominio Buongiardino Uno, proprietario dell’area, l’intervento è stato ulteriormente ampliato.
«Il progetto – precisa il primo cittadino – prevede la realizzazione di un terzo cippo dedicato al capitano e fondatore del gruppo quinzanese, il geometra Domenico Losio, il restauro del cupolino del velivolo e il completo rifacimento dell’aiuola, con la posa di un nuovo impianto di irrigazione. A completare il recupero sarà un sistema di illuminazione tricolore, pensato per rendere il monumento maggiormente visibile e valorizzarlo anche nelle ore notturne».
Cerimonia
L’investimento complessivo ammonta a circa 15mila euro. Il risultato sarà presentato ufficialmente questa domenica, nell’ambito delle iniziative organizzate per il 30° anniversario della sezione Aeronautica di Quinzano.
«Un appuntamento – conclude Olivari – che rappresenterà altresì l’occasione per restituire alla cittadinanza un monumento rinnovato, con l’obiettivo di conservarne nel tempo il valore storico e testimoniale. Non solo: il recupero del velivolo non è soltanto un intervento di riqualificazione, ma anche un modo per mantenere viva la memoria legata alla storia dell’Aeronautica e al rapporto che da trent’anni unisce la sezione locale alla comunità di Quinzano d’Oglio».