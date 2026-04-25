Autovelox distrutto tra Iseo e Polaveno: la Polizia rinforza i controlli

Dopo la distruzione del rilevatore di velocità nei giorni scorsi, lungo la provinciale tra Iseo e Polaveno sono scattati i controlli della Polizia locale. Una pattuglia ha stazionato nel tratto segnalato, fermando e sanzionando chi non rispettava i limiti, pensando di approfittare dell’assenza dell’impianto per usare la strada come una pista e organizzando gare di velocità tra moto. Gli agenti hanno effettuato verifiche sul posto, contestando diverse infrazioni, come segnala il Comune di Iseo attraverso le sue pagine social.

Controlli rafforzati e indagini in corso

Dal Comune fanno sapere che i controlli continueranno anche nei prossimi giorni e saranno rafforzati. L’obiettivo è monitorare con maggiore continuità il tratto interessato. Parallelamente proseguono le indagini per identificare chi ha distrutto il rilevatore di velocità.