Un 36enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Desenzano del Garda nell'ambito di un'operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Montichiari e la provincia di Mantova.
L'operazione è scattata quando i poliziotti, impegnati in un'attività investigativa a Montichiari, hanno individuato un'autovettura già nota per essere utilizzata da un presunto spacciatore. Gli agenti hanno seguito il mezzo fino a Solferino, dove il 36enne si è fermato presso un B&B, per poi proseguire verso Casaloldo nel mantovano. Qui, nel parcheggio vicino a un bar, i poliziotti hanno assistito a uno scambio di droga: un uomo ha consegnato alcune banconote al 36enne, ricevendo in cambio un involucro contenente cocaina. A quel punto gli agenti sono intervenuti, bloccando entrambi.
La perquisizione personale e del veicolo ha portato al sequestro di 25 involucri contenenti complessivamente 80 grammi di cocaina, tre panetti di hashish per circa 250 grammi, un bilancino di precisione, una bomboletta di gas lacrimogeno, un telefono cellulare e denaro contante ritenuto provento dello spaccio. L'acquirente, che ha ammesso di rifornirsi abitualmente dal 36enne, è stato sanzionato amministrativamente per il possesso di droga a uso personale.
Il presunto spacciatore è stato invece arrestato e messo a disposizione della Procura della Repubblica. È stato inoltre sanzionato per guida senza patente, con conseguente fermo amministrativo dell'auto. Nei suoi confronti il questore di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, finalizzato all'espulsione dopo la scarcerazione.