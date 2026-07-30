Il «re» Attila sfida Tony: a Novagli è tutto pronto per il palio

Ci siamo: domenica, dalle 18.30, in piazza Don Melchiorri, si corre il 45esimo Palio degli asini di Novagli, all’insegna della tradizione, dell’appartenenza alla propria comunità…e anche della sfida tra contrade. Dopo lo «scherzo» di mettere gli asinelli «vip» in panchina, tutto è tornato a posto, dunque la vincitrice in carica, Trivellini, gareggerà con il suo Attila, il «re» degli asini che, l’anno scorso, ha riconquistato la vittoria, ceduta, per un solo anno (il 2024) al rivale Tony della contrada Mattina. E la sfida tra i due, probabilmente, è ancora aperta, perché ci sarà anche Tony.
La sfida
Oltretutto, la contrada Mattina, ha brillato nella serata del Pre-palio, sabato scorso 25 luglio, facendo il pieno di punti nei concorsi: Tony ha vinto l’Asinello più veloce del mondo, distaccando Attila (anche se si dice che non tutte le contrade abbiano dato il massimo, per evitare di scoprire i piani); inoltre Mattina ha vinto anche il nuovo Palio Over 60, con i fantini Sergio Dell’Aglio e Franca Gorini sul calesse trainato da Luce, figlia di Sole.
Un bottino di punti che peserà sull’ordine di partenza, determinato, però, anche dalla tradizionale corsa con i balloni di fieno, che si disputa il giorno della gara. Insomma, parrebbe annunciarsi un altro testa a testa, ma mai dare nulla per scontato, perché anche Novagli Campagna, con il suo Paco, e Novagli Sera, con Rocky, sono agguerrite.
Albo d’oro
Per quanto riguarda le vittorie all’albo d’oro, sino ad ora, Sera, memore dei tempi del leggendario Veleno, ha mantenuto il primo posto in numero di vittorie (14), ma, attenzione, perché è rincorsa da Trivellini, che dopo i successi degli ultimi anni, è arrivata a 13 e punta al pareggio; dietro di loro Mattina con 11 e Campagna con 6.
Passando ai team di fantini: per Mattina, con Tony, ci saranno i fantini Cristian Dell’Aglio ed Elisa Bignotti; per Novagli Sera, con Rocky, Mattia Este e Alessia Mosconi; per Campagna, con Paco, Erik Treccani e Aurora Curino e per Trivellini, con il «re» Attila, Ivan e Marzia Filippini.
L’appuntamento, come sempre, rientra nella più ampia Sagra parrocchiale di San Lorenzo, che inizia domani, venerdì 31 luglio, sino a domenica 2 agosto, tra musica e buon cibo, per poi riprendere il fine settimana successivo, da venerdì 7 agosto, sino a domenica 9 agosto.
Una manifestazione, in generale, resa possibile, anno dopo anno, dall’impegno dei tantissimi volontari che con passione dedicano tempo ed energie alla propria comunità, mantenendo viva una tradizione che continua a coinvolgere intere generazioni.