Palio degli asini di Novagli, vince Tony della contrada Mattina

Tony ha spodestato Attila: la gialla contrada Mattina è la vincitrice della 43esima edizione del Palio degli asini di Novagli. Dopo un duro testa a testa che ha caratterizzato gli ultimi giri di corsa, Mattina, con l’asinello Tony, ha strappato la coppa ai blu Trivellini che, con l’asino Attila, avevano vinto le ultime tre edizioni. È il risultato della manifestazione, partecipatissima come sempre, andata in scena domenica nella frazione monteclarense.

Vincitori

I pronostici parlavano chiaro: lo scorso anno Tony aveva brillato, piazzandosi però al secondo posto; inoltre nella recente serata Pre-Palio l’asino di Mattina aveva dimostrato tutta la sua convinzione con un altro secondo posto al Concorso dell’asinello più veloce, facendo pre-gustare al «re» degli asini la voglia di farcela. E infatti ieri (domenica) ce l’ha fatta a batterlo, con la guida dei suoi giovani fantini Stefano Tonoli ed Elisa Bignotti, che, sul palco, hanno alzato la coppa al cielo: era dal 2011 che Mattina non vinceva. «Dedico questa vittoria al mio amico Daniel Treccani, morto tragicamente ad ottobre», ha commentato Stefano. Il secondo posto è spettato dunque ai blu Trivellini, con Attila che, dopo essere stato in testa alla gara e aver fatto sperare in un’altra vittoria, ha dovuto accettare il fatto che Tony, di argenti, era più che stufo. Al terzo posto si è classificata la verde contrada Campagna con l’asino Paco che negli ultimi giorni ha sostituito Pedro, per una tendinite. Campagna - i cui «puciö balù» avevano vinto la sfida che stabilisce l’ordine di partenza - sul palco si è distinta lo stesso: «Sono contento per Mattina, se lo meritavano proprio», ha commentato il loro rappresentante, racchiudendo alla perfezione lo spirito di comunità che è il cuore del Palio. All’ultimo posto si è classificata Sera, perché Robin si è fermato quasi subito e non c’è stato verso di incoraggiarlo; ma la contrada rossa continua a essere la capolista dell’Albo con 14 edizioni vinte nella storia.

Il sostegno agli asinelli

A tutti i team è stato consegnato un contributo con cui la Parrocchia vuole partecipare al sostentamento degli asinelli: la competizione fa parte della Sagra parrocchiale di San Lorenzo, che proseguirà il prossimo fine settimana. E a tutti i team e volontari è andato anche il ringraziamento del sindaco Marco Togni e degli amministratori comunali per la dedizione con la quale si porta avanti una manifestazione in cui a vincere- come scriviamo sempre- è la passione per il senso di comunità e la tutela della tradizione.