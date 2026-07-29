Oltre 300mila euro per l’asfalto, cifra record a Borgo San Giacomo

Agosto, tempo di vacanze? Senza dubbio è così, ma per Borgo San Giacomo e frazioni il prossimo mese sarà caratterizzato dai cantieri aperti per le asfaltature che interesseranno tutto il territorio comunale. L’intervento su alcune delle principali arterie stradali sarà imponente, come mai se n’erano visti prima. Infatti, la cifra totale dell’operazione ammonta a 313mila euro.
I fondi
Come ha spiegato Giacomo Brighenti, assessore delegato all’Ambiente, Sicurezza e Lavori pubblici, «di recente il Comune ha venduto un’area in zona industriale all’azienda Olfood srl per 430mila euro. Una parte di questi fondi è stata utilizzata per altre opere urgenti. L’avanzo, a cui si sommano circa 60mila euro dirottati con variazione di bilancio da interventi meno urgenti, verrà impiegato per le asfaltature».
Il budget e i tempi
È la prima volta che il Comune di Borgo San Giacomo investe (in una volta sola) una cifra così considerevole per interventi di questo tipo. L’inizio dei lavori è fissato per lunedì 24 agosto e la durata prevista è di circa 45 giorni.
Il budget a disposizione è stato così ripartito: 101.115,84 euro per il capoluogo; 44.640,98 euro destinati agli interventi nella frazione della Motella; a Padernello saranno investiti 8.894,59 euro, a Farfengo 60.594,25 euro, mentre 33.872,17 euro serviranno per sistemare le vie di Acqualunga. A questo vanno aggiunti oneri, Iva e spese accessorie.
Nelle frazioni
Alla Motella finiranno sotto i ferri il tratto di strada che collega il paese alla Provinciale 11, l’incrocio con Padernello, via Grande, la strada che per Padernello, compreso l’incrocio. A Padernello si provvederà ad asfaltare il tratto di strada che corre davanti al grande parcheggio pubblico.
Lavori anche nella frazione di Farfengo, dove finiranno sotto i ferri la traversa di via XXIV Maggio, via Molino, via Manzoni e via Roma. Ad Acqualunga i lavori interesseranno via Case d’Oglio e alcuni tratti di via Maggiore. Infine, a Borgo San Giacomo le arterie interessate dalle asfaltature saranno via Cremona, via Ferrari, via Paolo Borsellino, via Valle, via Repubblica, la traversa di traversa via Petrobelli e la strada di fronte a piazza San Giacomo.