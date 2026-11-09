Arte e teatro per ridare vita alla Casa del popolo di Carpenedolo

«Anselmo e Giacomo, due voci per la Costituzione» è lo spettacolo in onore di Anselmo Cessi e Giacomo Matteotti in programma domenica 15 novembre alle 17 a palazzo Deodato Laffranchi in piazza Martiri della Libertà. Qui su iniziativa dell’associazione Casa del popolo 1956, grazie al testo di Gian Agazzi e all’interpretazione di Marina Castelli, Denis Rizzardi e Lorenzo Andrea Paolo Balducci, sul palco prende forma un viaggio nel passato, che rende omaggio a dei conclamati «pionieri» della democrazia, battutisi per la libertà e morti entrambi per mano fascista.
La mostra
Il ricavato dell’ingresso ad offerta libera servirà poi a sostenere il sodalizio in «cabina di regia» che, nel mentre, ha attivato un altro canale per sostenere le spese di sistemazione dei locali dello storico edificio di vicolo Gobbo in cui ha sede. Il riferimento specifico va a «Tratti di rinascita»: questo il titolo dell’iniziativa lanciata nei mesi scorsi con lo scopo di radunare una serie di opere d’arte, metterle in mostra appunto nella Casa del popolo e venderle attraverso un’asta partecipata dagli stessi visitatori in loco.
E, superando forse le aspettative iniziali, l’idea in questione ha destato interesse: attingendo un po’ da artisti del paese, un po’ da collezioni private, un po’ varcando i confini della provincia, in tutto sono 38 gli elaborati fruibili con orario continuato (15-21) dal 5 all’8 dicembre – in concomitanza con la rinomata «Fiera del Torrone» – e nel weekend del 12 e 13 dicembre. Unicamente in questo lasso di tempo sarà possibile ammirare da vicino i vari lotti e formulare le offerte per l’acquisto, da aprire solo al termine dell’esposizione il prossimo 14 febbraio.
Il progetto
«È forte la nostra volontà – dice la presidente Maria Gabriella Bresciani – di far rinascere l’edificio a noi tanto caro, riproponendo i valori che da ormai 70 anni ne hanno accompagnato la fondazione: parliamo principalmente di un luogo d’incontro e di socializzazione, desideriamo far tornare un luogo aperto per tutta la comunità». In tal senso, qualcosa sulla scia del passato si è già mosso: al pian terreno si organizzati corsi per disoccupati del Centro Studi Techno, momenti di lettura e di dibattito. Il futuro è però ancora tutto da scrivere.