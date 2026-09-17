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Rezzato, aperto il cantiere che farà della vecchia piscina un’«Oasi»

Lavori partiti dopo quattro anni di chiusura. L’inaugurazione prevista a inizio estate 2027
Francesca Zani
Un'elaborazione grafica dell'area delle piscine
Un'elaborazione grafica dell'area delle piscine

Rinasce il Centro Sportivo natatorio di via Milano, che si chiamerà «Oasi Sport Rezzato». Dopo quattro anni di chiusura, infatti, sono partiti i lavori. L’aria che si respira all’interno del cantiere è di ottimismo, seppure con la prudenza dovuta rispetto a una struttura che negli anni è stata segnata da abbandono e criticità strutturali, oltre che da polemiche.

Il progetto

Il progetto sarà realizzato per l’inizio estate 2027 e vale circa 2 milioni di euro, di cui 1 milione e mezzo messi in campo dai concessionari e 430 mila euro ottenuti da Comune e Sevat grazie al bando regionale «Impianti sportivi» quindi a costo zero per le casse comunali. Riguarderà quasi l’intero complesso, con il recupero degli spazi esistenti,la creazione di nuovi servizi e la riqualificazione delle piscine esterne. Rimangono in stand by quelle interne che saranno isolate in attesa di un intervento successivo.

Ieri la presentazione con il giovane e motivatissimo gestore Andrea Radici a fare da cicerone, in rappresentanza dell’associazione temporanea di imprese (Ati)composta da Crea Lab srl (mandataria)e Rezzato nuoto Srl.SSD (mandante)che l’avrà in affidamento per i prossimi 25 anni. Ati si era aggiudicata il bando di gara istituito dal Comune di Rezzato con la Comunità montana di Valle Trompia e il supporto della committenza ausiliaria di Sevat. Presenti il sindaco Luca Reboldi, alcuni assessori, Stefano Marelli (responsabile del progetto per il Comune) e Luigi Longo, direttore lavori Sevat.

Le palestre

Tra gli interventi principali figurano una nuova palestra di 400 metri quadrati e una destinata solo ai corsi di 270 metri quadrati; e il completo rinnovamento degli spogliatoi e degli spazi di servizio,con nuovi ambulatori dedicati alla salute, alla medicina, alla fisioterapia e al benessere.

Prevista una palestra di 400 metri quadrati
Prevista una palestra di 400 metri quadrati

Le piscine

All’esterno la riqualificazione delle piscine con aree prendisole, spazi verdi, scivoli per bambini, un’area dedicata al beach volley e un campo green multiuso. Considerevole l’area ristorante con cucina, laboratorio e spazi interni ed esterni, che offrirà nuovi servizi aperti l’intero arco della giornata.

Importanti l’efficientamento energetico, che vede un impianto fotovoltaico da 100 kw, l’adeguamento antisismico e antincendio, nuovi sistemi in pompa di calore con ventilazione meccanica controllata e luci a led. Inoltre tutti gli spazi saranno accessibili con percorsi tattili e sollevatori, oltre ad avere videosorveglianza e adeguamento Coni per ospitare eventi regionali.

Grande soddisfazione per il sindaco: «Abbiamo ereditato una situazione in cui la piscina sembrava non avesse futuro, stiamo dimostrando che può essere recuperata e in questa fase pure a costo zero. Naturalmente non dimentichiamo la parte interna che valuteremo in un prossimo futuro con lo stesso gestore».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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PiscinaImpianto natatorioAttività sportivaBando Impianti SportiviSevat
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