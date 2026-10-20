Spunta un’antenna tra le case al Prealpino, i residenti si mobilitano

Il traliccio si trova nel cortile di un’azienda, a poca distanza dalle abitazioni: una cinquantina di persone si è riunita in assemblea, un comitato è in formazione e sono partite le richieste di accesso agli atti e i controlli

Salvatore Montillo 20 ottobre 2026 2 ' di lettura

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