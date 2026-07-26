Sul lago d’Idro lo spettacolo delle barche di cartone: vince «Surfpoint»

Ottanta equipaggi, un record assoluto di partecipazione e centinaia di spettatori assiepati lungo la spiaggia di Anfo hanno fatto da cornice ieri all’ottava edizione della Paper Cup, la regata delle barche di cartone che ormai è diventata uno degli appuntamenti simbolo dell’estate sul lago d’Idro.
Le squadre
Arrivati da tutta Italia, i 240 concorrenti, suddivisi in squadre da tre persone, hanno trascorso l’intera giornata nel campo sportivo costruendo le proprie imbarcazioni utilizzando esclusivamente cartone e nastro adesivo. Poi, nel pomeriggio, è iniziata la tradizionale sfilata verso il lago: un lungo serpentone di barche colorate, decorate nei modi più fantasiosi e battezzate con nomi spesso esilaranti, accolto dagli applausi del pubblico che ha formato una vera e propria ala umana fino alla spiaggia.
Alle 17 è scattata la gara, con partenze organizzate in batterie da dieci equipaggi. Il percorso di circa 500 metri ha subito messo alla prova la qualità delle costruzioni. Alcune imbarcazioni hanno retto senza difficoltà, altre invece sono affondate in pratica appena entrate in acqua, regalando le scene più divertenti della giornata tra risate, tuffi e concorrenti costretti ad abbandonare anzitempo la sfida. Del resto è proprio questa l’essenza della Paper Cup: una manifestazione dove la competizione passa quasi in secondo piano rispetto alla fantasia, alla capacità di arrangiarsi e al piacere di condividere una giornata di festa.
L’appuntamento
L’evento, nato dall’idea di un gruppo di giovani del territorio, continua infatti a crescere anno dopo anno, trasformando per un giorno Anfo nella capitale delle barche di cartone e richiamando partecipanti e curiosi ben oltre i confini bresciani. A rendere ancora più speciale l’edizione di quest’anno è stato proprio il traguardo delle 80 squadre iscritte, mai raggiunto prima.
La manifestazione è poi proseguita fino a sera con le premiazioni, la cena a base di spiedo bresciano preparato da Mauro Tosi, che ha servito 475 porzioni tutte prenotate nei giorni precedenti, quindi la musica dal vivo degli Intrigo, il dj set e l’immancabile Nutella Party che ha chiuso un’edizione da record della Paper Cup.
Premi numerosi per molte categorie e si può dire che abbiano vinto tutti quanti, anche solo per aver partecipato da primattori alla grande festa. Ad ogni modo, a tornare a riva con la barca ancora galleggiante (47 su 80) e col tempo migliore, è stato l’equipaggio «Surfpoint Anfo» in 5’ e 23 secondi. Poi «Motoschifo» (8’15”) e «Re Mo Verso Vesta» (8’16”).