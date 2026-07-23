80 barche di cartone da tutta Italia: Paper cup da record sul lago d’Idro

Arrivano da tutta Italia e sono pronte a trasformare ancora una volta il lago d’Idro in un cantiere a cielo aperto. Questo sabato Anfo ospiterà una nuova edizione della «Paper cup», la regata delle barche di cartone che continua a crescere e che quest’anno taglia un nuovo traguardo con 80 squadre iscritte, il numero più alto mai raggiunto dalla manifestazione.
La formula resta quella che ha reso celebre l’evento. Ogni equipaggio, formato da tre persone, avrà a disposizione dalle 9 alle 16 per costruire la propria imbarcazione utilizzando esclusivamente cartone e nastro adesivo forniti dall’organizzazione e dal principale sponsor, Imbal Carton, con la possibilità di acquistare materiale aggiuntivo grazie a un credito virtuale spendibile nel «Paper store».
Sono ammessi soltanto utensili manuali e la costruzione dovrà essere eseguita esclusivamente dai tre componenti della squadra, senza aiuti esterni.
In acqua
Alle 16 le imbarcazioni sfileranno fino al lago e alle 17 prenderà il via la gara. Il percorso, lungo circa 500 metri, dovrà essere affrontato con tutti e tre i partecipanti a bordo: vince chi completa il circuito nel minor tempo possibile senza affondare.
Grande attenzione anche alla sicurezza: guanti da lavoro durante la costruzione e giubbotti di salvataggio obbligatori per tutta la competizione in acqua, oltre al rispetto dell’ambiente con il recupero delle imbarcazioni al termine della regata. La festa proseguirà fino a tarda sera con happy hour, premiazioni, cena con lo spiedo, musica live degli Intrigo, dj set e il tradizionale Nutella party.
L’evento è diventato negli anni uno degli appuntamenti simbolo dell’estate sul Lago d’Idro, capace di richiamare centinaia di concorrenti e migliaia di spettatori.
Con il record di 80 squadre e partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia, l’edizione 2026 si presenta come la più partecipata di sempre, pronta a regalare un’altra giornata di creatività, divertimento e sfide all'ultima pagaiata, di cartone anche quella.