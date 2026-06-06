Alto Garda, i sindaci: «Destinare tassa di soggiorno agli oliveti»

Una quota della tassa di soggiorno per sostenere l’olivicoltura, baluardo del paesaggio altogardesano, inteso come bene pubblico che genera indotto economico attraverso il turismo. La proposta è lanciata da un gruppo di olivicoltori: «Meno fuochi d’artificio e territorio più curato».

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Il numero crescente di oliveti trascurati, se non addirittura abbandonati, è sotto gli occhi di tutti. Ha deciso di occuparsene anche la Comunità Montana, varando il «Programma strategico per l’olivicoltura dell’Alto Garda Bresciano», un piano d’azione condiviso con Aipol e Gal, salutato come «importante e doveroso» dagli olivicoltori.