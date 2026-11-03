Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaGDB+Valcamonica

Alta Valle, Villa Gere a Temù apre la strada al turismo internazionale

L’esperienza della villa di lusso apre nuove prospettive per la destagionalizzazione: il 90% dei pernottamenti è stato effettuato da stranieri
Giuliana Mossoni
Villa Gere
Villa Gere

Se in inverno, per lo sci, a farla da padrone sono i turisti stranieri, in particolare quelli provenienti dell’est e dal nord Europa, in estate, in alta Valcamonica, si vedono in giro quasi solo italiani, soprattutto delle province vicine, e prettamente in agosto. Il turismo estivo, da sempre, tra Ponte e limitrofi non è mai stato sviluppato più di tanto. Anche se, da qualche tempo, qualcosa si sta muovendo, riservando sorprese. A dirlo è Roberto Menici, ex sindaco di Temù e oggi imprenditore del settore, che ha avviato una sperimentazione particolare e sta iniziando a raccoglierne i frutti.

La novità

Una delle novità del periodo è la sua Villa Gere, residenza lussuosa situata alle porte della Val d’Avio, con piscina esterna riscaldata, un unicum in zona, spa privata, oltre 3mila metri di spazi esterni, con campo da beach volley e putting green per il golf. Si tratta di una residenza che viene interamente riservata a un gruppo singolo, fino a 15 posti letto, con servizi esclusivi come lo chef a domicilio.

All'interno di Villa Gere
All'interno di Villa Gere

È probabilmente questo che attrae così tanto gli stranieri, al punto che nella stagione maggio-ottobre 2026 quasi il 90 per cento dei pernottamenti è stato effettuato da ospiti provenienti principalmente da Germania, Danimarca e Paesi Bassi (e poi Irlanda, Svizzera, Lussemburgo e Regno Unito, con qualcuno anche extraeuropeo).

I numeri

In tutto sono stati accolti 160 stranieri, per 1.052 pernottamenti complessivi, di cui 942 riconducibili a esteri, con una permanenza media superiore alle cinque notti. A Villa Gere, poi, la stagione estiva non si è limitata ai tradizionali mesi di luglio e agosto, ma le prime presenze sono state registrate già a maggio, con soggiorni proseguiti sino a ottobre inoltrato. E per l’estate 2027 sono già prenotate 15 settimane.

«Credo sia un segnale positivo per tutto il comprensorio – osserva Menici –. Consideriamo il turismo internazionale una componente importante della stagione sciistica, ma ci sono grandi opportunità anche per l’estate. La mia esperienza dimostra che, investendo nella qualità dell’ospitalità e nei servizi, possiamo rendere il territorio attrattivo per molti più mesi. La sfida è riuscire a valorizzare Ponte-Tonale per tutto l’anno, intercettando una domanda internazionale a beneficio di tutte le attività economiche. Villa Gere è un esempio di come gli investimenti nella qualità dell’ospitalità, i servizi distintivi e l’attenzione ai mercati internazionali possano contribuire a destagionalizzare».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
Villa GeredestagionalizzazioneturismomontagnaTemù

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Una data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdBUna data speciale, da ricordare con la prima pagina del GdB

Dall’archivio storico, disponibile dal 27 aprile 1945 a oggi

SCOPRI DI PIÙ
SponsorizzatoScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuroScegliere la cooperazione sociale per costruire il proprio futuro

Dalle competenze alle opportunità di crescita, dalla partecipazione all'impatto sociale: Rete CAUTO racconta un modo di fare impresa poco conosciuto dalle nuove generazioni

GdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria brescianaGdB Robotica - Dentro la trasformazione dell’industria bresciana

L'approfondimento settimanale sulle tecnologie che stanno trasformando le imprese

SCOPRI DI PIÙ