Allarmi bomba, le opposizioni: «Collaboriamo, ma no a deleghe in bianco»

Un appello all’unità delle forze politiche davanti a una situazione che richiede una risposta comune, ma anche la richiesta delle opposizioni di passare dalle parole alle misure concrete. È il risultato del vertice di Palazzo Chigi sugli allarmi bomba che ieri hanno coinvolto oltre seimila scuole italiane, provocando evacuazioni, controlli e momenti di paura. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato i leader del centrosinistra e delle altre forze di opposizione in una riunione durata circa due ore, chiedendo la collaborazione di tutte le forze politiche di fronte alle minacce.
Secondo quanto riferito da fonti del centrosinistra, la premier ha precisato che il confronto con le opposizioni non sostituisce l’informativa alle Camere, che resta quindi un passaggio distinto. Al centro della discussione la sicurezza informatica, la gestione degli allarmi e le possibili iniziative per contrastare le attività che puntano a destabilizzare il Paese.
Schlein: «No a deleghe in bianco»
Al termine dell’incontro, la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha confermato la disponibilità dell’opposizione a collaborare, ma ha chiesto che il confronto prosegua nelle sedi istituzionali. «Bene il confronto ma deve proseguire nelle sedi opportune che sono il Parlamento e il Copasir», ha dichiarato.
Schlein ha precisato che la disponibilità a lavorare insieme non significa concedere al Governo carta bianca sulle decisioni da prendere. «Siamo pienamente disponibili a collaborare di fronte a minacce atte a destabilizzare il Paese e creare allarme, ma no a deleghe in bianco al governo rispetto alle decisioni che assumerà. Oggi non abbiamo avuto proposte specifiche».
Tra le richieste avanzate dal Pd c’è un rafforzamento degli investimenti nella cybersicurezza, anche attraverso una diversa distribuzione delle risorse. «Bisogna invertire il trend dei tagli alla cybersicurezza», ha detto Schlein, spiegando di aver proposto di destinare a questo settore una parte dei fondi previsti per i sistemi d’arma. La segretaria dem ha inoltre insistito sulla necessità di definire protocolli adeguati per gestire situazioni come quella verificatasi nelle scuole, con procedure efficaci e proporzionate ai rischi, in modo da evitare allarmismi e rassicurare famiglie e studenti.
Renzi: «Servirebbe un altro tipo di reazione»
Più critico il giudizio del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha distinto il metodo del confronto dai risultati raggiunti. «È stato un incontro molto buono nel metodo, non altrettanto nel merito. Di fronte ad un allarme molto serio sulla cybersicurezza però servirebbe un altro tipo di reazione», ha osservato uscendo da Palazzo Chigi.
Renzi ha sollevato dubbi sulla gestione delle risorse e sulle misure tecniche adottate per prevenire episodi di questo tipo. «Come sono stati spesi i soldi finora? Ieri era un allarme che si poteva risolvere con un buon antivirus», ha affermato, criticando anche gli investimenti in strumenti di sorveglianza. «Anziché spendere soldi su Paragon per spiare i giornalisti compriamo qualche antivirus. A Meloni diciamo scegli chi governa questa materia».
Fratoianni e Calenda: «Pronti a collaborare»
Disponibilità a collaborare, ma anche richiesta di chiarimenti e maggiori investimenti, è stata espressa dal leader di Sinistra Italiana e Avs Nicola Fratoianni. «Abbiamo offerto la disponibilità a collaborare. Abbiamo chiesto che ci siano comunque le informative al Parlamento», ha spiegato. Fratoianni ha ricordato che il problema delle mail minatorie alle scuole si era già presentato in passato e ha chiesto perché non si sia riusciti a intervenire prima. Anche Avs ha proposto di aumentare i finanziamenti destinati alla cybersicurezza, eventualmente sottraendo risorse ad altre voci della Difesa. «Aspettiamo che dal governo arrivino delle proposte e poi le valuteremo», ha aggiunto.
Di segno più positivo il commento del leader di Azione Carlo Calenda, che ha parlato di un confronto incentrato su questioni concrete. «Noi siamo sotto attacco. Dobbiamo essere pronti. A partire, ha confermato la premier, dallo scudo democratico», ha dichiarato al termine della riunione.