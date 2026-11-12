Allarme bomba a scuola, Fontana: «Sull’evacuazione decidano i presidi»

Evacuare una scuola dopo aver ricevuto una mail con un allarme bomba? Per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è giusto che la decisione venga presa dai dirigenti scolastici, valutando anche la situazione specifica e le reazioni delle persone coinvolte. Sono le parole del presidente arrivata dopo le nuove disposizioni del Governo.
Il governatore è intervenuto sul tema a margine di un evento a Milano, rispondendo a una domanda sull'opportunità che siano proprio i presidi a disporre l'evacuazione degli istituti. «Credo di sì – ha spiegato –. È una questione anche molto territoriale, le reazioni sono diverse e bisogna fare riferimento alle forze dell'ordine, che sono quelle che riescono a garantire la veridicità dei fatti».
Fontana ha sottolineato anche l'importanza della sensibilità individuale nelle situazioni di emergenza: «Se qualcuno non si sente sicuro, nonostante le rassicurazioni, non lo si può e non lo si deve costringere a rimanere».
Il presidente lombardo ha infine ribadito la capacità delle forze dell'ordine di fornire garanzie e rassicurazioni sulla reale consistenza delle minacce: «Sono in grado di rassicurare con un'assoluta certezza».