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Allarme bomba a scuola, Fontana: «Sull’evacuazione decidano i presidi»

Il governatore lombardo interviene dopo le nuove direttive del Governo: «Chi non si sente sicuro non può essere costretto a rimanere»
Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana
Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana

Evacuare una scuola dopo aver ricevuto una mail con un allarme bomba? Per il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è giusto che la decisione venga presa dai dirigenti scolastici, valutando anche la situazione specifica e le reazioni delle persone coinvolte. Sono le parole del presidente arrivata dopo le nuove disposizioni del Governo.

Il governatore è intervenuto sul tema a margine di un evento a Milano, rispondendo a una domanda sull'opportunità che siano proprio i presidi a disporre l'evacuazione degli istituti. «Credo di sì – ha spiegato –. È una questione anche molto territoriale, le reazioni sono diverse e bisogna fare riferimento alle forze dell'ordine, che sono quelle che riescono a garantire la veridicità dei fatti».

Fontana ha sottolineato anche l'importanza della sensibilità individuale nelle situazioni di emergenza: «Se qualcuno non si sente sicuro, nonostante le rassicurazioni, non lo si può e non lo si deve costringere a rimanere».

Il presidente lombardo ha infine ribadito la capacità delle forze dell'ordine di fornire garanzie e rassicurazioni sulla reale consistenza delle minacce: «Sono in grado di rassicurare con un'assoluta certezza».

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