Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaValsabbia

Allarme bomba, il Perlasca resta chiuso: «Nessuna garanzia per iscritto»

Le sedi di Vobarno e Idro non apriranno nella giornata di giovedì. La dirigente Ceradini: «Non è stato rilasciato alcun documento che attesti che la scuola è sicura e accessibile»
Erik Fanetti
La sede vobarnese del Perlasca
La sede vobarnese del Perlasca

È arrivata nella serata di oggi, mercoledì 11 novembre, la comunicazione della dirigente scolastica Marcella Ceradini sulla chiusura dell’IIS Giacomo Perlasca. Domani, giovedì 12 novembre, entrambe le sedi di Vobarno e Idro resteranno chiuse a seguito dell’allarme bomba avvenuto in mattinata.

La circolare

Nella circolare la preside precisa che, durante i sopralluoghi, «non sono stati rilevati oggetti sospetti, tuttavia non è stato rilasciato nessun documento che attesti che la scuola è sicura e accessibile».

Per questo Ceradini ha disposto la chiusura dei due plessi, in attesa di ulteriori aggiornamenti che potrebbero arrivare nel corso della giornata di domani.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Commenti

Argomenti
istituto Perlascaallarme bomba scuoleVobarnoIdro
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...