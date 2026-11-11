Allarme bomba, il Perlasca resta chiuso: «Nessuna garanzia per iscritto»

Le sedi di Vobarno e Idro non apriranno nella giornata di giovedì. La dirigente Ceradini: «Non è stato rilasciato alcun documento che attesti che la scuola è sicura e accessibile»

Erik Fanetti 11 novembre 2026 1 ' di lettura

La sede vobarnese del Perlasca Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti istituto Perlascaallarme bomba scuoleVobarnoIdro Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...