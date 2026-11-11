Allarme bomba, il Perlasca resta chiuso: «Nessuna garanzia per iscritto»
Le sedi di Vobarno e Idro non apriranno nella giornata di giovedì. La dirigente Ceradini: «Non è stato rilasciato alcun documento che attesti che la scuola è sicura e accessibile»
Erik Fanetti
La sede vobarnese del Perlasca
È arrivata nella serata di oggi, mercoledì 11 novembre, la comunicazione della dirigente scolastica Marcella Ceradini sulla chiusura dell’IIS Giacomo Perlasca. Domani, giovedì 12 novembre, entrambe le sedi di Vobarno e Idro resteranno chiuse a seguito dell’allarme bomba avvenuto in mattinata.
Nella circolare la preside precisa che, durante i sopralluoghi, «non sono stati rilevati oggetti sospetti, tuttavia non è stato rilasciato nessun documento che attesti che la scuola è sicura e accessibile».
Per questo Ceradini ha disposto la chiusura dei due plessi, in attesa di ulteriori aggiornamenti che potrebbero arrivare nel corso della giornata di domani.
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