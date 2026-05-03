Al Fusetto di Carpenedolo proroga last minute per la cittadella sanitaria
Slitta la consegna dell’edificio: il Comune concede tempo fino al 30 giugno. Il sindaco Franzoni: «Nelle ultime settimane le difficoltà nel reperire le materie prime hanno rallentato i lavori»
Marco Zanetti
Un'elaborazione grafica del nuovo edificio - © www.giornaledibrescia.it
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