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Al Fusetto di Carpenedolo proroga last minute per la cittadella sanitaria

Slitta la consegna dell’edificio: il Comune concede tempo fino al 30 giugno. Il sindaco Franzoni: «Nelle ultime settimane le difficoltà nel reperire le materie prime hanno rallentato i lavori»
Marco Zanetti
Un'elaborazione grafica del nuovo edificio - © www.giornaledibrescia.it
Un'elaborazione grafica del nuovo edificio - © www.giornaledibrescia.it

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