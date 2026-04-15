Aiutiamo Tom, da Conad 73mila euro per il trapianto di midollo pediatrico

C’è chi ha rinunciato a un premio, chi ha donato i punti rimasti sulla carta, chi ha aggiunto qualche euro. Piccoli gesti, moltiplicati per migliaia di volte, che a Brescia hanno fatto la differenza. Si è chiusa così la campagna solidale promossa da Conad Centro Nord a sostegno del progetto «Aiutiamo TOM!» in collaborazione con Ail Brescia.

L’iniziativa

Nei punti vendita della provincia sono stati raccolti 73mila euro destinati al rinnovamento del reparto di Trapianto di Midollo osseo pediatrico dell’Asst Spedali Civili di Brescia, «centro di eccellenza attivo dal 1990 e punto di riferimento anche a livello internazionale» osserva Luigi Cajazzo, direttore generale della Asst Spedali Civili di Brescia. In oltre trent’anni qui sono stati eseguiti più di 700 trapianti, con percentuali di sopravvivenza che oggi raggiungono il 90% nei bambini trapiantati e l’85% di guarigione complessiva.

La raccolta fondi di Conad, attiva tra novembre e fine gennaio, ha coinvolto migliaia di cittadini: cento punti equivalevano a un euro, ma in molti hanno scelto di rinunciare ai premi del catalogo per contribuire al progetto. «Un segnale forte di solidarietà – sottolinea Veronica Corchia di Conad Centro Nord –, che dimostra quanto la comunità sappia unirsi attorno a un obiettivo condiviso». Un risultato che, come evidenzia il presidente di Ail Brescia Giuseppe Navoni, «copre il costo di una delle cinque camere sterili previste dal progetto e avvicina il traguardo complessivo di un milione e mezzo di euro. Siamo molto vicini all’obiettivo e, con ogni probabilità, lo raggiungeremo prima della consegna dei lavori, prevista per settembre».

Il nuovo reparto prevede cinque stanze a pressione positiva, ambienti rinnovati per ridurre i rischi infettivi, sistemi avanzati di monitoraggio e spazi dedicati alle famiglie. «La collaborazione tra Terzo settore, istituzioni e imprese è stata decisiva anche stavolta –osserva Orietta Filippini, direttrice della Fondazione della Comunità Bresciana –. Una rete che ha dimostrato di saper trasformare la solidarietà in risultati concreti per i piccoli pazienti e le loro famiglie».