Ail, le Stelle di Natale in 220 piazze bresciane per i bambini malati

Saranno 220 le piazze, fra Brescia e provincia, che ospiteranno dal 5 all’8 dicembre le Stelle di Natale di Ail (contributo minimo di 15 euro): la campagna solidale – presentata ieri a palazzo Broletto – che ogni anno permette all’associazione di raccogliere fondi per i progetti che dedica al territorio.

Il progetto

Quest’anno il ricavato sarà destinato ad «Aiutiamo Tom»: il progetto di adeguamento del reparto pediatrico di Trapianto del midollo osseo (Tmo) del Civile, al quale ha contribuito anche il nostro giornale con la GdB Run che ha raccolto 40mila euro. I lavori, che costeranno 1,5 milioni di euro (più Iva), cominceranno il prossimo gennaio e finiranno entro luglio 2026, un anno speciale per l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma di Brescia che compirà 25 anni.

«Questo è sempre un momento importante per la vita associativa, per i bresciani e per gli ammalati – ha detto il presidente di Ail Brescia, Giuseppe Navoni –, ringraziamo le centinaia di volontari che saranno in piazza per sostenere la campagna. Tom rappresenta i tantissimi bambini che stanno lottando per trovare una via di uscita alla malattia che, come ci insegnano i dottori, esiste. Il reparto sarà finito nell’anno del nostro 25esimo compleanno: sarà una doppia festa».

L’intervento

Si parte da una solida base di 500mila euro devoluti da Ail, 40mila euro raccolti con la GdB Run e 667mila euro ottenuti grazie al fondo Folonari e ai donatori legati alla Fondazione della Comunità Bresciana. Il reparto, che negli anni ha ospitato 700 bambini trapiantati, punterà a rimanere un centro d’eccellenza in Europa.

Il progetto prevede l’ampliamento degli spazi (da 300 a circa 490 mq) attraverso la riorganizzazione del Day Hospital e la creazione di un’unica area completamente ristrutturata e funzionale: stanze singole, dotate di tecnologie all’avanguardia e di spazi pensati per permettere ai genitori di restare accanto ai propri figli.

I numeri

«Devo ringraziare Ail e la Fondazione della Comunità Bresciana – ha detto Luigi Cajazzo, direttore generale degli Spedali Civili di Brescia – che con il sostegno del fondo Folonari stanno realizzando una cosa importantissima per i nostri malati. Ricordo che dal 1990 sono stati eseguiti nel reparto 700 trapianti, ogni anno ne abbiamo 25/30, la sopravvivenza supera il 90% e i pazienti provengono da 16 diverse nazioni del mondo».

Anche quest’anno, oltre alla tradizionale pianta natalizia, fiore simbolo del Natale, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella «Sogni di cioccolato Ail» (donazione minima di 15 euro).