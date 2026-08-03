Aggressione al Tarello, arrestato 45enne che aveva colpito un conoscente

L’uomo accusato di aver aggredito a bastonate un conoscente al Parco Tarello è stato arrestato e condotto in carcere dopo aver violato il divieto di dimora nel Comune di Brescia che gli era stato imposto dal giudice. Si tratta di un 45enne residente in provincia di Brescia, con numerosi precedenti penali e di polizia, arrestato nei giorni scorsi dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale Nerio Fischione in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Brescia, su richiesta della Procura della Repubblica.
L’episodio risale alla scorsa settimana, quando il 45enne avrebbe aggredito violentemente un suo conoscente all’interno del Parco Tarello. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, lo avrebbe accusato di avergli sottratto il telefono cellulare e lo avrebbe colpito ripetutamente con un bastone, per poi prenderlo a calci al volto. Dopo l’arresto per l’aggressione, il giudice aveva disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Brescia. A questa misura si era aggiunto anche il foglio di via obbligatorio emesso dal questore di Brescia.
Secondo quanto riferito dalla Questura, però, il 45enne avrebbe violato quasi subito il provvedimento, tornando in città. La violazione delle prescrizioni ha portato la Procura a chiedere un aggravamento della misura cautelare, accolto dal Tribunale con l’emissione dell’ordinanza di custodia in carcere.
Al momento dell’arresto, spiegano dalla Questura, l’uomo si trovava in un forte stato di agitazione psicofisica. Al termine degli accertamenti di polizia giudiziaria è stato quindi accompagnato nel carcere cittadino, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.