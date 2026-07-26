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Brescia, aggredisce a bastonate un uomo al Tarello: arrestato un 45enne

La vittima è un cittadino ghanese: trasportato in codice giallo alla Poliambulanza, gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 41 giorni
Il parco Tarello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il parco Tarello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

Un uomo di 45 anni è stato arrestato nei giorni scorsi per aver aggredito a bastonate e calci un cittadino ghanese al parco Tarello a Brescia. Per l’aggressore, un pregiudicato bresciano, il questore ha disposto il foglio di via e il divieto di ritorno a Brescia per tre anni. 

I fatti

L'intervento della Polizia è scattato dopo una chiamata al 112 per un'aggressione al Parco Tarello. Sul posto, gli agenti hanno bloccato l'aggressore, in evidente stato di alterazione e con indumenti sporchi di sangue. Poco distante, sotto il porticato del parco Tarello, gli agenti hanno trovato la vittima, un cittadino ghanese, con il volto tumefatto: trasportato in codice giallo alla Poliambulanza, gli sono state riscontrate lesioni guaribili in 41 giorni.

Secondo il racconto della vittima, la sera precedente si era trovato con l'aggressore – un suo conoscente – vicino a un supermercato della zona: l’aggressore, non riuscendo più a trovare il proprio cellulare, lo aveva accusato di averglielo rubato e, non credendo alle sue smentite, lo aveva colpito con un bastone e a calci al volto.

L’arresto

L'aggressore, privo di documenti, è stato portato in Questura e arrestato. Si tratta di un pregiudicato residente in provincia con a proprio carico numerosi precedenti penali per reati di varia natura e gravità, in particolare per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il questore Paolo Sartori ha disposto nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio, con divieto di tornare a Brescia per tre anni.

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