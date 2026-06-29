Agente morto dopo un inseguimento, estradato dall’Albania il conducente

La Polizia di Stato ha comunicato oggi l’arresto in Albania e l’estradizione in Italia del 26enne albanese ritenuto responsabile dell’incidente stradale del 23 giugno a Peschiera Borromeo in cui è morto dopo un inseguimento l’agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile.
L’operazione «Icaro»
L’uomo è uno degli imputati dell’operazione «Icaro», coordinata dalla Dda di Brescia: secondo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Brescia del dicembre del 2024, è considerato un membro attivo di un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con compiti di raccolta e trasferimento all’estero dei proventi in vari Paesi europei e di spostamento di droga, e con collegamenti tali da favorirne la fuga.
Privo di permesso di soggiorno, era già stato arrestato nel gennaio del 2025 e poi messo ai domiciliari con braccialetto a Monza a luglio, autorizzato a lavorare e passato all’obbligo di presentazione a febbraio 2026. È tuttora in corso il processo con rito abbreviato, con richiesta dell’autorità giudiziaria di 10 anni di condanna.