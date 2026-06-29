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Agente morto dopo un inseguimento, estradato dall’Albania il conducente

Il 26enne è stato arrestato in patria. È uno degli imputati dell’operazione «Icaro», coordinata dalla Dda di Brescia: è considerato un membro attivo di un’associazione dedita al traffico internazionale di droga
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I colleghi dell'agente morto sul luogo dell'incidente - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
I colleghi dell'agente morto sul luogo dell'incidente - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

La Polizia di Stato ha comunicato oggi l’arresto in Albania e l’estradizione in Italia del 26enne albanese ritenuto responsabile dell’incidente stradale del 23 giugno a Peschiera Borromeo in cui è morto dopo un inseguimento l’agente della Polizia Locale di Milano Francesco Imprezzabile.

L’operazione «Icaro»

L’uomo è uno degli imputati dell’operazione «Icaro», coordinata dalla Dda di Brescia: secondo l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip di Brescia del dicembre del 2024, è considerato un membro attivo di un’associazione dedita al traffico internazionale di stupefacenti, con compiti di raccolta e trasferimento all’estero dei proventi in vari Paesi europei e di spostamento di droga, e con collegamenti tali da favorirne la fuga.

Privo di permesso di soggiorno, era già stato arrestato nel gennaio del 2025 e poi messo ai domiciliari con braccialetto a Monza a luglio, autorizzato a lavorare e passato all’obbligo di presentazione a febbraio 2026. È tuttora in corso il processo con rito abbreviato, con richiesta dell’autorità giudiziaria di 10 anni di condanna.

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