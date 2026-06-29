Agente morto dopo un inseguimento, estradato dall’Albania il conducente

Il 26enne è stato arrestato in patria. È uno degli imputati dell’operazione «Icaro», coordinata dalla Dda di Brescia: è considerato un membro attivo di un’associazione dedita al traffico internazionale di droga

Roberto Manieri Giornalista 29 giugno 2026 1 ' di lettura

I colleghi dell'agente morto sul luogo dell'incidente - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti estradatoinseguimentooperazione IcaroAlbaniaPeschiera Borromeo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...