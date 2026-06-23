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Agente muore in inseguimento, rintracciato e fermato l'automobilista

MONZA, 23 GIU - E' stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del suv che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della Polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. I due sono stati bloccati dalle Polizie locali di Monza e Milano.

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