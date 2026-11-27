Presentato ufficialmente nello stabilimento Leonardo di Venegono Superiore (Varese), debutterà per la prima volta in un Airshow il 1° maggio del 2028: è l’M346 «Master», il nuovo aereo delle Frecce Tricolori, che manderà in pensione dopo oltre quarant’anni di servizio l’Aermacchi MB339 PAN (acronimo di Pattuglia acrobatica nazionale).
L’aereo
L’M346 è un velivolo progettato, come il suo predecessore, per compiti di addestramento, anche se ne esiste una variante da attacco leggero dotata di specifico radar. È già in dotazione in diciotto esemplari (a cui se ne aggiungeranno cinque) all’Aeronautica Militare, che lo impiega sulla base sarda di Decimomannu, nell’ambito dell’Ifts (International flight trainer school) e ha riscosso un notevole successo internazionale, venendo sinora ordinato in 170 esemplari e adottato come addestratore da ben 23 aeronautiche tra cui quella, decisamente prestigiosa, israeliana.
Al 313° Gruppo addestramento acrobatico, appunto le Frecce Tricolori, sarà assegnato in quindici esemplari, numero necessario a garantirne sempre l’operatività, visto che la formazione tipo si basa su dieci velivoli, mentre gli altri sono tenuti di riserva o sottoposti a manutenzione periodica.
I dettagli
Il nuovo aereo delle Frecce presenta una livrea un po’ diversa da quella blu lucido a cui ci aveva abituato l’MB339: è stata disegnata da Pininfarina e adotta un blu più opaco e, soprattutto, aree in bianco abbastanza estese, che però sono molto utili per seguirlo visivamente in volo. L’M346, infatti, non è molto più lungo (11,49 metri contro 10,97), ha un’apertura alare inferiore (9,72 metri contro 10,97), per di più «a freccia» invece che lineare, ma è molto più potente e veloce: è bimotore con una spinta di 12.500 libbre (5.670 kg) contro le 4.000 (1.815) del monomotore MB339.
Ciò, nonostante un peso a vuoto di 4.900 chilogrammi rispetto ai 3.075 kg del 339, gli garantisce di arrampicarsi in cielo a 112 metri al secondo contro i 33,5 del suo predecessore e di raggiungere 1.060 chilometri orari contro 898. Con queste caratteristiche, nel nuovo show delle Frecce saranno perciò sicuramente privilegiate le manovre ad alta velocità, magari meno «leggiadre» rispetto a quelle cui ci siano abituati in questi quarant’anni, ma sicuramente di maggiore impatto.
L’adozione da parte della PAN costituirà un indubbio volano alla già solida fama dell’M346, che è in lizza con buone chances per equipaggiare nientemeno che la scuola di volo della US Navy (un contratto che varrebbe ben 216 velivoli), oltre a quelle di Canada (30 esemplari) e Regno Unito (40). L’aereo è stato offerto anche all’India, che necessita di 150 nuovi addestratori. Attualmente è in linea di produzione per la Nigeria e per l’Austria, configurando un altro grande successo mondiale nel campo dei velivoli da addestramento, come da settant’anni è nella tradizione della nostra industria aeronautica.