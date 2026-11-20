Ci sono almeno due indagini, parallele e allo stesso tempo convergenti, più una terza che resta sullo sfondo, attorno allo schianto avvenuto mercoledì pomeriggio nelle campagne tra Lonato e Padenghe di un Cessna 172B Skyhawk immatricolato in Francia e decollato dalla Spagna alla volta di Verona. Ai comandi c’era il 29enne Yassin Zoulay, origini marocchine, nato a Chiari e i cui familiari vivono ancora tra Maclodio e Trenzano, che è morto sul colpo.
L’incidente
La prima è quella avviata dall’Ansv, l’agenzia nazionale sicurezza del volo per capire, dal punto di vista tecnico, cosa abbia provocato la caduta del piccolo aereo. Le prima verifiche sul relitto hanno portato alla luce il fatto che il serbatoio fosse praticamente vuoto, portando ad ipotizzare che, forse per il malfunzionamento di qualche strumento, il velivolo si sia trovato con poco carburante senza che il pilota se ne rendesse conto.
Oppure, la seconda ipotesi, che l’aver attraversato zone di maltempo sulla rotta possa aver portato ad un consumo superiore al previsto, provocando quindi la situazione che ha portato all’incidente. Il relitto è stato comunque sequestrato e nei prossimi giorni sarà esaminato nel dettaglio.
L’inchiesta
Contemporaneamente però i Carabinieri si stanno muovendo su un terreno diverso. Il nome del pilota infatti è risultato già conosciuto alle forze di polizia e associato a contatti negli ambienti del traffico internazionale di stupefacenti. Non è escluso che nell’aereo possa essere stata trovata anche della droga, ma su questi dettagli viene mantenuto il più stretto riserbo.
Nel frattempo la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo e lo ha affidato ad uno dei sostituti che si occupa anche di criminalità organizzata, proprio per verificare, magari proprio dal telefono del pilota, eventuali contatti con altri soggetti.
Sullo sfondo ci sono poi altre indagini in ambito Interpol in cui il nome del 29enne nato a Chiari sarebbe già emerso. I carabinieri di Brescia e Desenzano sono in contatto con i colleghi di Francia e Spagna per raccogliere tutti i tasselli necessari a ricostruire l’intero quadro della «missione» dalla Spagna a Verona finita tragicamente nelle campagne del lago di Garda.