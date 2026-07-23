Adro, il monumento «La Franciacorta» imbrattato con una scritta per Fakir

Una scritta, vergata a bomboletta spray di colore rosso, su «La Franciacorta», l'opera d'arte donata ad Adro da padre Costantino Ruggeri, religioso e artista adrense scomparso alcuni anni fa. La scritta «Rip Fakir Acab» fa evidentemente riferimento a quanto accaduto a Bologna pochi giorni fa, ovvero alla morte di Abderrahim Fakir nel quartiere Pilastro durante un intervento di Polizia.
Il sindaco
«Il Comune di Adro – dice il sindaco, Davide Moretti – esprime la più ferma condanna e il più profondo sdegno per il vile gesto vandalico compiuto, con tutta probabilità nella notte, ai danni dell'opera d'arte collocata nella rotatoria della Strada Provinciale. Le scritte comparse sull'opera rappresentano un atto di inciviltà che colpisce non solo un bene artistico di grande valore, ma l'intera comunità di Adro e il patrimonio culturale che appartiene a tutti. L'Amministrazione si è già attivata per ripristinare l'opera nel più breve tempo possibile. Tecnici specializzati stanno valutando le modalità di intervento più idonee che ne preservino l'integrità. Parallelamente, saranno messe in campo tutte le azioni necessarie per individuare i responsabili di questo gesto, affinché rispondano delle proprie azioni. Simili episodi non rappresentano Adro né i suoi cittadini e saranno sempre condannati con la massima fermezza».