Adro, idee per riqualificare l’ex scuola: al via la consultazione

Che fare delle ex scuole di via Lazzaretto ad Adro? La struttura, nel pieno centro storico del borgo, è abbandonata da anni dopo la costruzione del nuovo polo scolastico di via Nigoline, recentemente intitolato al magistrato Paolo Borsellino. Per restituire alla cittadinanza l’area, il Comune ha diffuso un avviso pubblico «per la raccolta di idee e proposte per la rigenerazione dell’area delle ex scuole».
Come partecipare
L’obiettivo dichiarato dal sindaco Davide Moretti è «coinvolgere cittadini, associazioni, oltre a tecnici e professionisti, per individuare possibili funzioni, servizi, spazi e scenari di rigenerazione capaci di rispondere ai bisogni della comunità e valorizzare un luogo centrale per la storia e l’identità di Adro».
Entro il 15 ottobre, via mail o in Municipio, si può dare il proprio parere, attraverso due canali: uno rivolto ai cittadini e l'altro ai professionisti del settore. Sulla pagina social del Comune sono già comparse le prime idee, dalla piscina coperta al poliambulatorio, dall'auditorium all'area cani, fino alla costruzione di un grande parco urbano.
La politica
L’opposizione della Lega, però, incalza. Il capogruppo (ed ex sindaco) Danilo Oscar Lancini ricorda che «nel programma elettorale 2024 della lista Moretti la destinazione delle vecchie scuole era già indicata: nuovo polo dei servizi pubblici con uffici comunali, ambulatori, spazi per le associazioni e aree verdi. Oggi, dopo due anni, si chiede ai cittadini di proporre idee sulla stessa area. La domanda quindi è: quel progetto si farà oppure no? E soprattutto, con quali risorse economiche? Le promesse elettorali vanno mantenute, non rimesse in discussione».
Alle accuse del Carroccio replica la stessa lista Moretti sottolineando che l’area è inutilizzata dal 2010. Da allora non è stata individuata alcuna soluzione concreta «da parte dell’ex Amministrazione leghista (guidata da Lancini prima e da Paolo Rosa poi, ndr) lasciando le ex scuole in stato di abbandono. Dopo 16 anni di attesa noi pensiamo, invece, che i cittadini preferiscano vedere finalmente partire un percorso concreto, anche attraverso l’ascolto e la partecipazione, piuttosto che assistere all’ennesima polemica sterile».