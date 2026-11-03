Addio a Emanuele Marchina, il 55enne per cui era partita una raccolta fondi

Non ce l'ha fatta Emanuele Marchina, il 55enne di Monticelli Brusati che da sette anni combatteva contro un tumore al pancreas. La sua storia aveva commosso il Bresciano dopo l'appello lanciato dai familiari e dagli amici, che avevano avviato una raccolta fondi per permettergli di accedere a una nuova terapia.
Emanuele, dipendente dell'ospedale Civile di Brescia e padre di un ragazzo di 17 anni, aveva ricevuto la diagnosi nel 2019. Dopo un intervento chirurgico e diversi cicli di cure, la malattia era progredita fino a non rispondere più ai trattamenti disponibili.
La famiglia aveva così lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, con l'obiettivo di raggiungere 40mila euro per finanziare il primo mese di trattamento con Daraxonrasib, un nuovo farmaco sul quale erano riposte le speranze dei suoi cari.
Un'iniziativa nata non soltanto per aiutare Emanuele, ma anche per richiamare l'attenzione sulle difficoltà di accesso alle nuove terapie per i pazienti affetti da tumore al pancreas in fase avanzata.