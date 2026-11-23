Paese che vai, animale che trovi: pantera a Provaglio, varano a Montichiari, lupo a Mairano. Ad Acquafredda ci sono gli scorpioni. Però, mentre la pantera, il varano e il lupo hanno fatto apparizioni fugaci, poi sono spariti, gli scorpioni sono stanziali: pare che ad Acquafredda si trovino bene. Ovviamente ce ne sono pure in altri Comuni, ma qui di più: soprattutto in via Garibaldi, via Tito Speri e zone limitrofe. «In quest’angolo del paese c’era il fossato dell’antico castello - dicono due persone che, al pari dei vicini, hanno esperienza di incontri ravvicinati -. É una zona umida: probabilmente d’estate si trovano bene». Caldo e umidità: comodi gli scorpioncini. E le crocchette? E la pochette di seta da infilare nel taschino dell’esoscheletro?
Forse perché se la tiravano di meno, nel mito greco gli scorpioni erano autentiche star. Dopo che Orione s’era vantato di poter accoppare qualsiasi animale selvatico, Gea ne mandò uno ad ucciderlo. Zeus, che aveva i 5 minuti facili, si arrabbiò e trasformò entrambi in costellazioni, badando bene a collocarli in punti opposti del firmamento, così che non potessero incontrarsi: Scorpius di qua, Orion di là, a migliaia di anni luce. Simbolo di rinascita, profondità e mistero, oggi questo aracnide induce un fascino inquietante. Dicono sia cool e faccia tendenza: non a caso è uno dei soggetti preferiti per tatuaggi e talismani.
Due precisazioni. Prima: ad Acquafredda non c’è alcuna invasione, solo qualche scomoda presenza di troppo. Seconda: mai nessuno è stato pizzicato. Anche se ne farebbero volentieri a meno, qui non ci badano più. I gatti ci giocano: in mancanza dei topi, fanno ballare gli scorpioni. Verrà il giorno in cui questi animaletti saranno coccolati come il micio: «Cara - chiederà il marito prima di andare a lavorare - hai dato da mangiare a Spillo?». E la moglie, di rimando: «Tranquillo, ho anche rifilato le pinze: a forza di giocare col divano s’erano consumate». Paris Hilton aveva un procionide di nome Baby Love. George Clooney, invece, ha vissuto 18 anni col maialino vietnamita Max. Problemi c’è qualcuno s’affeziona a Spillo? Direbbe Leonardo Sciascia: «Unicuique suum» (a ciascuno il suo).