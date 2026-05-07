Acqua e sacchetti per la differenziata, a Chiari distributori h24

Acqua pubblica e un’attenzione più puntuale alla raccolta dei rifiuti . A Chiari sono arrivati i nuovi distributori idrici e quelli per i sacchetti della differenziata. L’inaugurazione delle strutture, nei giorni scorsi, chiude un iter piuttosto articolato, iniziato lo scorso autunno, passato anche da diversi botta e risposta con le opposizioni su posizionamento e utilità dei distributori.

Ora la parola passa ai cittadini clarensi, chiamati a utilizzare gli impianti, a partire dall’ erogatore di naturale e frizzante . L’impianto si trova in viale Mellini e va a sostituire quello del 2014, già rimosso, in piazza Martiri della Libertà, nella zona oggi diventata di pertinenza della Casa di comunità dell’Asst Franciacorta.

Per evitare usi distorti del distributore e atti di vandalismo, la zona è già stata coperta da un sistema di videosorveglianza. A breve saranno individuati stalli di sosta, con parcheggio consentito e gratuito per 10-15 minuti, a disposizione degli utenti dei nuovi servizi in zona, tra la biblioteca Sabeo e il polo scolastico delle primarie. Per accedere al Punto acqua è necessario sostituire la propria tessera rivolgendosi allo Sportello di Chiari servizi di via dell’Agricoltura, 2/b.

Rifiuti

Proprio in via dell’Agricoltura si trova un secondo impianto, dedicato unicamente ai sacchetti della spazzatura e attivo 24 ore su 24. L’obiettivo è garantire una maggiore efficienza del servizio venendo incontro alle esigenze dei cittadini, evitando un accumulo domestico di sacchetti residui inutilizzati, visto che la distribuzione è calcolata in base ai dati contenuti nella propria tessera sanitaria. A gestire le strutture è Chiari Servizi, la società in house del Comune (che la controlla al 98%).

Lavoro

La società di via dell’Agricoltura ha in cantiere un incremento delle proprie maestranze. Pubblicati, sul sito www.chiariservizi.it, due bandi relativi a concorsi di selezione di nuovo personale, per titoli e colloquio. Il primo riguarda assunzioni a tempo pieno di impiegati amministrativi, il secondo è rivolto a impiegati tecnici da destinare alla gestione dei materiali inerti e all’igiene urbana. Domande entro mezzogiorno di domani, venerdì.