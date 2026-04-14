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A Chiari si può tagliare l’erba senza raccoglierla: cos’è il mulching

Andrea Facchi
Il Comune ha adottato la tecnica che permette di risparmiare tempo e denaro: come funziona
Il parco di Villa Mazzotti a Chiari
Il parco di Villa Mazzotti a Chiari
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Una carezza green per il verde pubblico a Chiari grazie al «mulching». Da qualche giorno il settore Manutenzione del Comune ha adottato un nuovo sistema di taglio delle zone erbose, con l’introduzione della tecnica di rasatura delle superfici comunali destinate a prato, meglio conosciuta come «mulching». Nei fatti, si tratta dello sminuzzamento dell’erba per ottenere scarti finemente triturati. A questo punto si evita la raccolta e rimozione, con risparmio di tempo, denaro e (fatto non banale) carburante per il trasporto.

Concime

I piccoli scarti erbosi, infatti, si decompongono in poco tempo, creando un sistema di concimazione naturale che riporta acqua ed elementi minerali sul terreno. Inoltre sparisce il fenomeno del feltro – il materiale organico accumulato che rischia di soffocare il prato –, consentendo di ottimizzare gli interventi manutentivi ed evitando la raccolta e il trasporto degli sfalci.

Ad annunciare la novità è il vicesindaco, Roberto Campodonico, che aggiunge anche la volontà di «aumentare la frequenza dei tagli, regolarizzando l’altezza della superficie erbosa, sopprimendo le specie infestanti e promuovendo un ecosistema equilibrato con concimazione naturale per una superficie a prato più rigogliosa, in un ambiente più sostenibile e rispettoso dell’equilibrio naturale. Il tutto grazie a soluzioni tecnologicamente avanzate e l’impiego di tosaerba con funzione mulching per ottenere la pacciamatura.

L’obiettivo resta comunque lo stesso di sempre: dare valore alla nostra città e migliorare il ricco patrimonio verde urbano clarense», soprattutto in vista dell’ormai imminente bella stagione, che porterà tanti residenti - e visitatori - a vivere parchi e aree verdi.

L’iniziativa

Su questo fronte, se il buongiorno si vede dal mattino, l’affluenza alla «Pasquetta 2026» di Villa Mazzotti preannuncia un’estate da tutto esaurito. All’iniziativa hanno partecipato, infatti, circa 4mila persone, richiamate in Villa dal programma organizzato da Comune, Spot & Sport, associazioni sportive del territorio e da tutte e quattro le Quadre, con i volontari di Cortezzano, Marengo, Villatico e Zeveto che si sono occupati di tutta la parte enogastronomica.

Soddisfazione per la riuscita dell’evento è arrivata dal sindaco, Gabriele Zotti, mentre da Chiari Servizi (la municipalizzata dei rifiuti) c’è un plauso ad hoc per i cittadini. «Ringraziamo tutti – scrive la società guidata da Massimo Massetti – per la sensibilità dimostrata, lasciando Villa e parco puliti, nonostante la grande affluenza».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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