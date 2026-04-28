Rifiuti, tariffa puntuale «congelata»: la Loggia prende tempo

Effetto Arera

Come mai? La ragione – spiega l’assessore al Bilancio, Marco Garza - «è tecnica». Ed è questa: dal 2028 entrerà in vigore il nuovo metodo di calcolo della Tari definito da Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), il cosiddetto Ticser.

In buona sostanza, cambia l’architettura della tariffa: dalle due componenti tradizionali si passa a cinque voci che concorreranno a formare il conto finale: decoro urbano, accesso al servizio, raccolta e trasporto dei rifiuti, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento. Un impianto diverso o, per citare l’assessore, «un mondo nuovo». Ed è su questo sfondo che l’assessora all’Ambiente Camilla Bianchi sfuma la data del via reale della tariffa puntuale.

Cronoprogramma

Cosa succederà quindi nei prossimi mesi? Nel 2026 non cambia proprio nulla. I nuovi «cassonetti intelligenti» faranno il loro ingresso in città, quartiere dopo quartiere, tra settembre e dicembre. Funzioneranno così: il sistema registra i conferimenti in base al volume (e non al peso). Ogni apertura della calotta è associata all’utenza tramite applicazione, consultabile quindi in tempo reale.

Il 2027 sarà invece l’anno «dell’accompagnamento del cittadino e della consapevolezza» o, se si preferisce, della prova generale. Significa che Comune e Aprica raccoglieranno i dati puntuali di ciascuna utenza, così da proporre in bolletta una simulazione del tipo: «Hai conferito tot, con la tariffa puntuale pagheresti tot». Un modo per mostrare l’effetto delle abitudini senza però applicarlo ancora, così da «capire dove si può migliorare». Di nuovo: come mai? Perché la decisione politica non è ancora stata presa. «Il 2028 è una spada di Damocle per via dell’incertezza regolatoria e noi dobbiamo ancora fare tutti i passaggi politici e ragionare su come sia meglio procedere» esplicita Bianchi.

Sul tavolo c’è(ra) anche il «dossier vetro»: alla fine dei ragionamenti non ci sarà alcun cambiamento sulla gestione domestica (non ci sarà cioè un cassonetto dedicato in più per le strade, ma rimarrà il porta a porta). Una novità, tuttavia, c’è: i «cubotti» intelligenti verranno installati nei parchi pubblici (partendo dalla zona sud), dove il problema dell’abbandono è più frequente.

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Bonus sociale

Dal 2028 cambierà inoltre anche il modo in cui si ripartiscono i costi tra utenze domestiche e non domestiche. «Oggi il Comune ha margini di discrezionalità – rimarca Garza – domani quei margini si restringeranno». C’è poi un’altra novità: il bonus sociale Tari. Comparirà in bolletta «come voce definita a livello nazionale», secondo soglie Isee che non dipendono dalla Loggia e anche questo entrerà nella composizione della tariffa.

La conseguenza è una riflessione che in Loggia non nascondono: introdurre la tariffa puntuale nel 2027, per poi doverla ricalibrare l’anno successivo con il nuovo metodo, ha senso? Ufficialmente la linea resta quella di lavorare a una proiezione. Ma vengono ammesse valutazioni complesse ancora in corso, passaggi politici tutti ancora da affrontare, confronti con sindaca e maggioranza da segnare nelle agende dei prossimi mesi.

Quadro generale

Il quadro, alla fine, è meno lineare di quanto sembrasse dodici mesi fa. Nel 2026 nulla cambia. Nel 2027 si installano i nuovi cassonetti e si misurano i comportamenti. Nel 2028 entra il nuovo sistema nazionale e si decide se trasformare la misurazione in tariffa.

Resta però la questione di fondo: la Loggia deve approvare un piano economico-finanziario quadriennale, indicando una direzione. La prima l’ha già conclamata: almeno per i prossimi quattro anni Brescia non passerà al «porta a porta integrale». La seconda è la tariffa puntuale: non ancora archiviata, ma a un passo dall’essere demandata ai prossimi programmi elettorali.