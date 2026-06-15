Abbazie e monasteri del Garda bresciano: tra arte e storia

Il territorio conserva un ricco patrimonio di abbazie, monasteri e complessi religiosi che da secoli uniscono spiritualità e arte, offrendo itinerari storici e immersi nella natura

15 giugno 2026 3 ' di lettura

Strutture medievali rimaste intatte per secoli Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Garda Summermonasteriabbazie Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...