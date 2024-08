A2A, con sensori e resine si punta a -35% di perdite di acqua

Il progetto riguarda Brescia e otto Comuni della Valle Sabbia, il traguardo è al 31 marzo 2026

Il «Tarl», i tecnici immettono la melma «sigillante» nelle tubature © www.giornaledibrescia.it

L’obiettivo è mettere in campo un sistema integrato di interventi per abbattere la dispersione idrica del 35,3% a Brescia e in otto Comuni della Valsabbia. Il traguardo è al 31 marzo 2026, quando dovrà essere portato a termine il progetto «Digitalizzazione e riduzione delle perdite idriche nelle reti della Provincia di Brescia gestite da A2A Ciclo Idrico», per cui il gestore ha ottenuto un finanziamento di 17 milioni e 51 mila euro nell’ambito del Pnrr. Fondi che speseranno quasi in toto i 19,8