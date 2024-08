Oltre un litro d’acqua su tre va perso, dal Pnrr 36 milioni per investire sulla rete

Bonardi (Ato): «Con l’sos clima è necessario interconnettere gli acquedotti per agevolare il mutuo soccorso territoriale»

Lungo la rete idrica bresciana ci sono ancora troppe perdite © www.giornaledibrescia.it

Dieci anni fa era letteralmente un colabrodo, ora - con centinaia di milioni di investimenti e una progettualità via via sempre più accurata - la situazione è migliorata (di parecchio). Ma non ancora abbastanza: nella nostra provincia la dispersione idrica oscilla attorno al 42%. Significa che più di un litro d’acqua su tre che scorre negli acquedotti va perso (1,2 per la precisione). E nella Brescia che combatte contro gli effetti della crisi climatica e della siccità, che tenta di preservare i