Diego Papa: «Gli errori ti fanno crescere»

Sbagliando s’impara. Ne è convinto chef Diego Papa che, di fronte agli studenti del Cfp Canossa di Brescia, dispensa consigli sulla gestione di un percorso professionale in cucina.

«Ogni errore è fondamentale per crescere – assicura lo chef del ristorante Gaudio di Barbariga, locale che conduce in tandem con il fratello Gianbattista che si occupa della sala –: se c’è consapevolezza, si cerca di non rifarlo, ma di far sì che le cose vadano in modo diverso. Se la critica o l’appunto arriva dal cliente ed è costruttiva, se ne prende atto e si migliora. Non bisogna avere paura di sbagliare».

Consigli dello chef

I ragazzi in sala sono curiosi, e gli chiedono consigli anche sulla gestione dello stress.

Un momento dell'ottava puntata di Chef per una notte «school edition» - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

«Si deve cercare di non andare nel panico – replica Papa –: il ruolo dello chef è risolvere il problema e cercare di farlo capire a tutta la brigata, senza sbraitare perché la «macchina» deve andare avanti. Noi siamo in quattro in cucina, e mio fratello è in sala. A livello familiare, ognuno è responsabile del proprio ruolo».

Un plauso da parte dello Chef del Gaudio di Barbariga, infine, va agli insegnanti e alle scuole alberghiere, «fondamentali per la formazione delle nuove leve. Oggi anche il loro è un compito sempre più arduo, sia per i costi che devono sostenere per offrire una formazione di qualità, sia per il contesto sociale in cui operano». Un confronto chietto e ricco per tutti.