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Chef per una notte

Diego Papa: «Gli errori ti fanno crescere»

Francesca Roman
Nell’ottava puntata di Chef per una Notte «school edition», lo chef del Gaudio di Barbariga ha guidato gli studenti del Cfp Canossa consigliandoli su gestione dello stress e crescita professionale in cucina
Chef Diego Papa - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Chef Diego Papa - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
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Sbagliando s’impara. Ne è convinto chef Diego Papa che, di fronte agli studenti del Cfp Canossa di Brescia, dispensa consigli sulla gestione di un percorso professionale in cucina.

«Ogni errore è fondamentale per crescere – assicura lo chef del ristorante Gaudio di Barbariga, locale che conduce in tandem con il fratello Gianbattista che si occupa della sala –: se c’è consapevolezza, si cerca di non rifarlo, ma di far sì che le cose vadano in modo diverso. Se la critica o l’appunto arriva dal cliente ed è costruttiva, se ne prende atto e si migliora. Non bisogna avere paura di sbagliare».

Consigli dello chef

I ragazzi in sala sono curiosi, e gli chiedono consigli anche sulla gestione dello stress.

Un momento dell'ottava puntata di Chef per una notte «school edition» - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Un momento dell'ottava puntata di Chef per una notte «school edition» - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it

«Si deve cercare di non andare nel panico – replica Papa –: il ruolo dello chef è risolvere il problema e cercare di farlo capire a tutta la brigata, senza sbraitare perché la «macchina» deve andare avanti. Noi siamo in quattro in cucina, e mio fratello è in sala. A livello familiare, ognuno è responsabile del proprio ruolo».

Un plauso da parte dello Chef del Gaudio di Barbariga, infine, va agli insegnanti e alle scuole alberghiere, «fondamentali per la formazione delle nuove leve. Oggi anche il loro è un compito sempre più arduo, sia per i costi che devono sostenere per offrire una formazione di qualità, sia per il contesto sociale in cui operano». Un confronto chietto e ricco per tutti.

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