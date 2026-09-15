Unifocus lancia la piattaforma basata sull'AI per trasformare la forza lavoro e la gestione delle operazioni nel settore dell'ospitalità

Unifocus, il fornitore globale di tecnologia dell'ospitalità, ha annunciato il lancio della sua ultima piattaforma di AI, Unifocus Claira.
Unifocus Claira è la prima piattaforma completa per la gestione della forza lavoro e delle operazioni, realizzata appositamente per dare agli albergatori e alle organizzazioni del settore dell'ospitalità a livello di catena una visibilità completa nel ciclo di vita della forza lavoro attraverso un unico sistema coerente.
Sostituendo la scacchiera di strumenti disconnessi, i vari stack tecnologici e i sistemi di dati autonomi che sono stati tradizionalmente utilizzati per gestire i processi di lavoro e delle operazioni, Unifocus Claira garantisce un'unica piattaforma connessa nativa per l'AI, fornendo ai clienti una visione completa e organizzata dei dati della loro forza lavoro e delle operazioni.
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Anna Ransom
Vicepresidente del Marketing, Unifocus
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