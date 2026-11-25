TOURISE, in collaborazione con Skift, oggi ha pubblicato un nuovo rapporto, “The Talent Imperative: How Travel and Tourism Will Build Its Next Generation Workforce” (L'imperativo del talento: la formazione della prossima generazione della forza lavoro nel settore dei viaggi e del turismo).
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The Talent Imperative, developed by TOURISE in collaboration with Skift, explores how travel and tourism can build its next generation workforce.
Sulla base dei risultati della ricerca condotta da Skift e dalle informazioni fornite da esperti dai settori dell'ospitalità, dell'aeronautica, del mondo accademico, del marketing delle destinazioni, dei viaggi in crociera e online, il rapporto esamina una crescente sfida per l'economia del turismo globale: garantire che la forza lavoro sia pronta a tenere il passo con l'espansione del settore.
I viaggi e il turismo hanno sostenuto cifre da record nell'occupazione: 366 milioni di posti di lavoro nel 2025 e si prevede la creazione di 91 milioni di nuovi ruoli entro il 2035, che rappresentano uno ogni tre nuovi posti di lavoro creati nel mondo. Eppure il settore potrebbe simultaneamente affrontare una carenza di oltre 43 milioni di lavoratori, con offerte di lavoro che, secondo le previsioni, dovrebbero risultare del 16% al di sotto della domanda.
“Il prossimo capitolo del turismo verrà sviluppato tanto dalle persone quanto dalle destinazioni”, ha dichiarato Sua Eccellenza Ahmed Al Khateeb, Ministro del Turismo dell'Arabia Saudita e Presidente di TOURISE.
“Man mano che il nostro settore cresce, agli investimenti in destinazioni e infrastrutture dovranno corrispondere investimenti nelle persone che danno loro vita. La prevista carenza di personale è un chiaro segnale che dobbiamo intervenire. I governi, il settore e gli educatori devono collaborare per creare percorsi solidi nel turismo, accelerare lo sviluppo di competenze e dare alla prossima generazione opportunità significative per creare carriere durature. La tecnologia trasformerà il modo in cui lavoriamo, ma le persone rimarranno al centro del settore del turismo”.
Tra i risultati più rilevanti:
- La carenza di forza lavoro sta frenando la crescita. I viaggi e il turismo potrebbero trovarsi ad affrontare una carenza di oltre 43 milioni di lavoratori a livello mondiale entro il 2035, rendendo l'infrastruttura dei talenti un elemento critico per il sostegno della crescita.
- La rapidità nella preparazione conta quanto la rapidità nell'assunzione. Se da un lato molte organizzazioni possono assumere personale abbastanza rapidamente, il 42% dei responsabili delle assunzioni affermano che i neo dipendenti richiedono dai quattro ai sei mesi prima di raggiungere la piena produttività, sottolineando la necessità di rafforzare le pratiche di assunzione, formazione e aggiornamento professionale.
- La prossima generazione si aspetta di più dalle professioni nel settore del turismo. Flessibilità, valori aziendali e rapido avanzamento sono tra le priorità principali per i giovani della Gen Z, aumentando l'importanza di chiari percorsi professionali e opportunità di crescita.
- Le pipeline locali e gli ecosistemi di talento globali devono lavorare all'unisono. Connessioni più solide tra datori di lavoro, comunità, scuole e istituti di formazione professionale possono ampliare l'accesso ai talenti, creando al contempo percorsi sostenibili di ingresso nel settore.
- L'intelligenza artificiale può rafforzare la capacità umana. La tecnologia può automatizzare le attività di routine, accelerare la formazione e migliorare la produttività, consentendo alle persone di concentrarsi sul giudizio, sull'empatia e sulla connessione umana che rimangono fondamentali per il turismo e l'ospitalità.
“I viaggi e il turismo stanno entrando in un periodo di enorme opportunità, ma la capacità del settore di catturare tale crescita dipenderà dal suo personale”, ha dichiarato Rafat Ali, Fondatore e AD di Skift. “Non è solo una questione di assumere personale. Si tratta di creare una forza lavoro che sia pronta ad adattarsi ai cambiamenti nel settore dei viaggi. Questo significa creare percorsi più solidi nel settore, accelerare lo sviluppo di competenze e progettare carriere che attraggano e trattengano talenti. Le organizzazioni che riescono in questo intento saranno meglio posizionate per competere e crescere nei prossimi dieci anni”.
Il rapporto invita inoltre a una collaborazione più stretta tra governi, datori di lavoro ed educatori per allineare in modo più efficace politiche relative alla forza lavoro, sviluppo di competenze ed esigenze del settore. Per TOURISE, i risultati della ricerca rafforzano una necessità più ampia: la crescita futura del turismo dipenderà non solo dalle località in cui investe il settore, ma anche dal modo in cui si sviluppano e si sostengono le persone che stanno dietro a ogni viaggio.
“The Talent Imperative: How Travel and Tourism Will Build Its Next Generation Workforce” è disponibile sul sito TOURISE.com .
Per scaricare il rapporto fare clic qui: https://www.tourise.com/en/insights/white-paper/0amnc/the-talent-imperative .
Informazioni su TOURISE
TOURISE è la piattaforma leader nel mondo per ridefinire e plasmare il futuro del turismo.
Creato dal Ministero del Turismo dell’Arabia Saudita, è stata lanciata nel 2025 e il relativo Summit inaugurale si è tenuto dall’11 al 13 novembre 2025 a Riyadh, riunendo visionari dei settori governativo, aziendale, degli investimenti, del turismo e della tecnologia per promuovere iniziative ad alto impatto e accordi innovativi che ridefiniscono l'industria e sviluppano un settore del turismo più sostenibile, più equo e più rivolto al futuro.
Piattaforma globale attiva tutto l’anno, TOURISE riunisce leader che condividono una visione per definire l'economia dei viaggi. È qui che verranno forgiati i prossimi 50 anni del turismo.
Il prossimo TOURISE Summit si svolgerà a Riyadh dal 23 al 25 marzo 2027. Per maggiori informazioni su TOURISE e per richiedere un invito a partecipare, visitare www.TOURISE.com .
Profilo di Skift
Skift è il motore decisionale per il settore globale del turismo. I suoi giornalisti pluripremiati e gli esperti del settore offrono conoscenze nei settori chiave del turismo attraverso notizie, ricerca, eventi, interviste, newsletter e altri prodotti informativi, aiutando un pubblico globale di professionisti del settore turistico a comprendere meglio il mondo dei viaggi e la sua trasformazione.
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