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Telness Tech diventa Valdyr, rendendo Seamless OS il livello di esecuzione nativo per l'AI per gli operatori telecom

Valdyr posiziona Seamless OS come il livello di esecuzione nativo per l'AI per i gestori telecom: il livello sul quale vengono prese le decisioni commerciali, piuttosto che un sistema di registrazione che invia segnalazioni sugli operatori. Offerte, abbonamenti, fatturazioni, forniture, percorsi clienti e integrazioni vengono gestiti in una sede unica, i processi telecom vengono realizzati come flussi di lavoro automatizzati piuttosto che sviluppi su misura, e l'intelligenza artificiale viene applicata a operazioni commerciali e dirette con il cliente all'interno della piattaforma piuttosto che venduta come un prodotto a parte.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915239465/it/

Telness Tech is rebranding and becoming Valdyr

Telness Tech is rebranding and becoming Valdyr

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Sebastian Stecki
CMO, Valdyr
+46 73 958 40 86
sebastian@valdyr.tech



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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